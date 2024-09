I fatti dell'11 Settembre: dibattito Harris - Trump, addio a Clio Napolitano, Boccia bandita da Montecitorio

11/09/2024 07:03:00

E' l'11 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris è stato serrato, lui ha anche provato a zittirla. Lei ha puntato sull’ottimismo e sul «voltare pagina», lui sulla paura della terza guerra mondiale e dell’economia in declino

• Taylor Swift ha annunciato che sosterrà e voterà Kamala Harris. Un endorsement che può spostare un sacco di voti.

• È morta Clio Napolitano, avrebbe compiuto 90 anni a novembre

• Maria Rosaria Boccia ieri sera, all’ultimo momento, ha disertato Carta Bianca, ma ha promesso che si farà intervistare da Bianca Berlinguer la prossima settimana

• La Commissione di sicurezza delle Camere ha bandito Boccia da Montecitorio

• Von der Leyen ha rimandato la presentazione della nuova Commissione europea. I socialisti non vogliono Fitto come vicepresidente esecutivo

• Meloni ha telefonato a Draghi, invitandolo a Palazzo Chigi nei prossimi giorni per discutere del rapporto sulla competitività Ue

• Sono stati trovati i corpi dei quattro alpinisti, due italiani e due coreani, che sabato si erano persi nella nebbia sul monte Bianco





• In una cascina fuori Perugia un uomo ha ucciso la moglie e la figlia e poi si è suicidato

• Apple e Google hanno perso i ricorsi contro le multe inflitte dall’Ue, e dovranno pagare in totale circa 15 miliardi di dollari

• Bmw ha annunciato un ridimensionamento dei profitti e il ritiro di un milione e mezzo di auto per un problema ai freni

• Verranno abbattute due vele di Scampia, perciò ne rimarrà in piedi solo una, quella Celeste, che verrà ristrutturata

• C’è stata un’altra aggressione ai danni di un medico in Puglia, questa volta all’ospedale di Casarano, nel Leccese

• L’agenzia internazionale antidoping (Wada) si è presa altro tempo per decidere se presentare ricorso contro l’assoluzione di Jannik Sinner per l’uso del Clostebol

Titoli

Corriere della Sera: Ue, scontro sul ruolo di Fitto

la Repubblica: Ursula scivola su Meloni

La Stampa: La nomina di Fitto divide la Ue

Il Sole 24 Ore: Due milioni a caccia di posti pubblici

Avvenire: Ambiente senza vita

Il Messaggero: Commissari Ue, veti e rinvio

Il Giornale: La Boccia spiava i deputati / e la Camera la bandisce

Leggo: Più brave, ma meno pagate

Il Fatto: Meloni teme gole / profonde: repulisti / a Palazzo Chigi / e in due ministeri

Libero: Boccia scappa dalla tv / per evitare le domande

La Verità: Spunta la balla sulla laurea della Boccia

Il Mattino: Ue, slittano i commissari

il Quotidiano del Sud: Pensioni, a un passo dal baratro

il manifesto: Fantasmi / a Roma

Domani: Complotti e fantasmi, Meloni in tilt / A Bruxelles scontro totale su Fitto