I fatti del 13 Settembre 2024: la Bce taglia i tassi, Boccia non molla, Salvini blinda la Lega

13/09/2024 06:57:00

E' il 13 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

La Bce ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto. Cottarelli e Fubini sono contenti. Tajani e Urso no. Intanto a Bruxelles nasce una Ai dedicata al report di Draghi (che fa battute su Orbán)

• Troppe donne in magistratura. Per la procuratrice generale del Portogallo i ritardi nei processi sono dovuti ai permessi e ai congedi delle dipendenti e giudici incinte o con figli

• Va a scuola con una borraccia piena di vodka e finisce in coma etilico nel reparto di pediatria. È successo a Lecce a una ragazzina di 14 anni, al primo giorno delle superiori

• Mirko Campoli, 47 anni, ex prof di religione e dirigente dell’Azione Cattolica, è stato condannato per la seconda volta per pedofilia. Le vittime avevano tra i 10 e i 12 anni

• Il cantante Jon Bon Jovi ha salvato una donna dal suicidio. Si voleva buttare da un ponte a Nashville

• Alle 12.52 di ieri c’è stata la prima passeggiata spaziale privata della storia. Il miliardario Jared Isaacmanil, 41 anni, e la dipendente di SpaceX Sarah Gillis, di 30 anni, sono i primi due civili a camminare in orbita

• L’inviata della Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini sono stati inseriti nell’elenco delle persone ricercate da Mosca. Tajani convoca l’ambasciatore russo. Putin attacca la Nato sui missili a Kiev

• Maria Rosaria Boccia non molla la presa su Arianna Meloni. Intanto il neoministro Giuli conferma che il G7 farà tappa a Pompei, con tanto di concerto di Beatrice Venezi

• Matteo Salvini ha nominato Claudio Durigon e Alberto Stefani vicesegretari e blinda la Lega (da Vannacci?). Domani la requisitoria del processo Open Arms

• La Camera dà il via libera al carcere per le detenute con figli con meno di un anno, allo stop alla cannabis light e aumenti delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine

• Il tasso di occupazione nel secondo semestre ha raggiunto il record del 62,2 per cento e quello di disoccupazione è sceso sui livelli minimi: 6,8 per cento. Oggi si apre il G7 Lavoro

• I magistrati della Corte dei Conti di Parigi hanno inserito Trinità dei Monti nell’elenco delle loro proprietà in Italia. Che sia un tentativo di rivendicare il possesso della scalinata?

• Trump ha annullato tutti gli altri dibattiti. Stando al suo sondaggio interno è due punti avanti a Harris, ma secondo la Reuters è dietro di cinque

• Morti in un raid israeliano a Gaza sei membri dell’Unrwa. L’Idf sostiene che tre erano miliziani di Hamas. Condanna da Onu, Usa e Ue

• Harvey Weinstein è stato nuovamente incriminato da un gran giurì di New York per molestie sessuali

• In Francia sono state condannate le due donne che avevano dato della trans a Brigitte Macron

• La Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Benno Neumair. Nel 2021 strangolò i suo i genitori e poi li gettò nell’Adige

• Ieri a Paderno Dugnano, i funerali di papà Fabio, mamma Daniela e di Lorenzo. Uccisi con 68 coltellate dal figlio e fratello Riccardo. Tra lacrime e applausi, una citazione di Jim Morrison





• L’architetto Stefano Boeri è indagato per lottizzazione abusiva e abuso edilizio. Al centro del caso il progetto Bosconavigli

• Ci sono troppi cervi in Abruzzo. Il governatore Marco Marsilio (Fdi) ad agosto ha autorizzato l’abbattimento di 469 capi, tra cui 142 cuccioli. Polemiche

Titoli

Corriere della Sera: Aiuti alle famiglie, si cambia

la Repubblica: Prof, ultimi della classe

La Stampa: Tassi, governo contro la Bce

Il Sole 24 Ore: La Bce taglia i tassi di 25 punti base / Per le rate mensili dei mutui cali del 2-3%

Avvenire: In manovra sui figli

Il Messaggero: Taglio ai tassi, mutui meno cari

Il Giornale: Salvini, aria di condanna

Leggo: La Bce taglia i tassi, mutui meno cari

Qn: Bce taglia i tassi, ma non abbastanza

Il Fatto: Taglia su 142 Bambi / «Sparate a vista»

Libero: Compagni / e sofà

La Verità: Così la Boccia giocava col curriculum

Il Mattino: Bce, mini-taglio dei tassi

il Quotidiano del Sud: «L’Autonomia non spaccherà il Paese / Esistono da sempre le due Italie»

il manifesto: Il mondo / libero

Domani: Meloni-Schlein, è duello su Fitto Gli errori di Mr. Pnrr su staff e lavori