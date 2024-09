Matteo Messina Denaro in giro per la Sicilia a fare il turista con l'amante

25/09/2024 09:06:00

In giro per la Sicilia. Da Taormina a Cefalù. Come un normale turista. Ma era il boss più ricercato d'Italia. Era Matteo Messina Denaro, che durante gli ultimi anni della latitanza, con l'amante, girava liberamente la Sicilia.

Fino al suo arresto (il 16 gennaio 2023) e poi la morte avvenuta un anno fa.

Le rivelazioni di una donna legata a Matteo Messina Denaro, contenute in un verbale di 208 pagine, svelano i dettagli della vita segreta del boss mafioso durante il suo periodo di latitanza dorata. Tra l’ottobre 2019 e l’aprile 2022, Messina Denaro, ricercato per decenni come uno dei mafiosi più pericolosi al mondo, avrebbe vissuto momenti di lussuoso svago in compagnia di una donna di Campobello di Mazara, di 38 anni, che lo accompagnava in giro per la Sicilia.

Soprannominata "Kokka", la donna ha raccontato agli inquirenti come il boss la portasse spesso a fare shopping in boutique di lusso e a cenare in ristoranti rinomati, spostandosi tra località esclusive come Cefalù e Taormina. Messina Denaro, sotto lo pseudonimo di "dottor Francesco Averna", si presentava come un medico anestesista in aspettativa, padre di due figlie e divorziato. La sua vita sotto falsa identità si mescolava a quella di un turista che visitava ristoranti alla moda di Palermo, Mondello, Sferacavallo, e soggiornava in resort esclusivi.

Secondo la donna, il boss si sarebbe separato dalla moglie dopo aver scoperto una sua relazione con la sorella. Durante i loro viaggi, la coppia si muoveva a bordo di una Fiat 500 e frequentava anche il centro commerciale Conca D'Oro di Palermo. "Ho capito troppo tardi di avere a che fare con un uomo pericoloso", ha confessato la testimone al pubblico ministero. Le sue parole gettano luce su una fase meno nota della vita del boss, una latitanza che sembra più simile a una vacanza di lusso, piuttosto che a una fuga clandestina.