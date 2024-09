25 Settembre: Israele continua ad uccidere in Libano, scandalo 'eredità Agnelli, Meloni premiata da Musk

25/09/2024 07:07:00

Le principali notizie di oggi, 25 settembre 2024

Israele continua i raid in Libano: ucciso Qubaisi, responsabile dei missili di Hezbollah

L'escalation tra Israele e Hezbollah prosegue senza sosta. Nelle ultime ore, l'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti sul Libano, uccidendo Qubaisi, il responsabile dei missili di Hezbollah. Si teme che questa spirale di violenza possa condurre a un’invasione israeliana via terra. Un rapporto di Hezbollah ha rivelato che nelle esplosioni dei cercapersone ben 1.700 persone sarebbero state evirate, poiché portavano i dispositivi in tasca.

Scandalo Elkann: quadri e gioielli spacciati per doni per eludere le tasse

Un nuovo capitolo dello scontro ereditario della famiglia Agnelli. John, Lapo e Ginevra Elkann avrebbero spacciato quadri e gioielli come regali ricevuti dalla nonna Marella, al fine di escluderli dall’eredità della madre, Margherita Agnelli, e pagare meno tasse. La vicenda continua a sollevare polemiche, mentre si attendono ulteriori sviluppi legali.

Sgarbi assolto: niente evasione sulle tasse per l’acquisto di un quadro

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale legata all'acquisto di un quadro. Il critico d’arte, noto per le sue accese polemiche pubbliche, ha commentato con soddisfazione la sentenza, sottolineando la correttezza del suo operato.

Bruxelles: Urso chiederà di ridiscutere gli obiettivi sulle emissioni di CO2

Il ministro italiano Adolfo Urso sarà a Bruxelles oggi per chiedere una revisione degli obiettivi europei sulle emissioni di CO2. L’Italia punta a ottenere margini di flessibilità, sostenendo che le attuali scadenze potrebbero danneggiare l'industria nazionale in modo irreversibile.

Volkswagen in allarme: incontri con i sindacati per la revoca della garanzia sui licenziamenti

I vertici di Volkswagen incontreranno oggi i sindacati, preoccupati per la possibile revoca della garanzia contro i licenziamenti. La questione sta generando tensioni all'interno delle fabbriche, mentre si profilano scioperi e proteste per salvaguardare i posti di lavoro.

Caso Purgatori: una perizia denuncia errori medici

Secondo una recente perizia, i medici che avevano in cura il giornalista Andrea Purgatori hanno commesso una "catastrofica sequela di errori" che ne avrebbe accelerato la morte di almeno un anno. La famiglia di Purgatori chiede giustizia, mentre si intensificano le indagini sulla condotta sanitaria.

Pisa: nonna e nipote dispersi per l’esondazione di un fiume

Nel pisano, una nonna e il suo nipote di cinque mesi risultano dispersi dopo essere stati trascinati via dall’esondazione di un fiume. I soccorsi stanno proseguendo le ricerche, ma finora non ci sono stati risultati. L'evento ha scosso profondamente la comunità locale.

Torino: donna uccisa dal marito davanti ai figli, braccialetto elettronico non si è attivato

A Torino, una donna è stata uccisa dal marito, che portava un braccialetto elettronico per precedenti episodi di violenza domestica. Il dispositivo, però, non si è attivato al momento dell’aggressione. La tragedia, avvenuta sotto gli occhi dei figli della coppia, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei sistemi di controllo.

Migliorano le condizioni del sopravvissuto al crollo di una palazzina nel napoletano

Sta meglio l’unico sopravvissuto al crollo di una palazzina avvenuto per una fuga di gas a Savastano, nel napoletano. L’uomo è stato estubato e le sue condizioni sono in netto miglioramento. La tragedia aveva causato la morte di quattro persone, tra cui due bambini.

Biden all’Onu: «Essere presidente è stato l’onore della mia vita»

Durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell’ONU, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che "essere presidente è stato l’onore della mia vita", lasciando intendere che il suo mandato potrebbe non proseguire dopo il 2024. Sullo stesso palco, il presidente turco Erdoğan ha paragonato il premier israeliano Netanyahu a Hitler, provocando reazioni accese nella comunità internazionale.

Musk premia Meloni: «Bella dentro più che fuori»

Durante la cerimonia di premiazione del Global Citizen Award a New York, Elon Musk ha consegnato il riconoscimento a Giorgia Meloni, elogiandola con parole che hanno fatto discutere: "Bella dentro perfino più di quanto non lo sia fuori". L’evento ha attirato l’attenzione mediatica internazionale.

Trump denunciato da haitiani dell’Ohio: accuse di razzismo

Un gruppo di haitiani dell’Ohio ha denunciato Donald Trump per aver affermato che "mangiano gli animali domestici degli americani". L’accusa di razzismo ha scatenato un nuovo fronte legale per l'ex presidente degli Stati Uniti, mentre i suoi avversari politici attaccano duramente.

Svizzera: arresti per il suicidio in capsula Sarco

In Svizzera sono stati effettuati arresti in relazione al suicidio di una donna statunitense che aveva utilizzato la capsula Sarco, un dispositivo progettato per il suicidio tramite asfissia da azoto. Le autorità elvetiche stanno indagando sulla legalità del dispositivo e su possibili responsabilità nella morte della donna.

Starmer vuole tassare l’alcol e ridurre le dimensioni delle birre nei pub

Keir Starmer, leader del Partito Laburista britannico, ha proposto di introdurre una tassa sugli alcolici e di ridurre le dimensioni delle birre nei pub. Le misure fanno parte di un piano più ampio per combattere l'abuso di alcol nel Regno Unito, ma hanno già suscitato forti critiche.

Messina Denaro: fingeva di essere un anestesista per ingannare l’amante

Continuano a emergere dettagli sulla vita di Matteo Messina Denaro. Il boss, ora deceduto, faceva credere alla sua amante di essere un ricco anestesista divorziato. Il soprannome affettuoso con cui la chiamava era “kocca”. Le indagini rivelano nuovi aspetti della doppia vita del mafioso.

Milano perde la finale di Champions League del 2027: San Siro non sarà agibile

Milano non ospiterà la finale di Champions League del 2027. La decisione è stata presa perché non è possibile garantire che lo stadio San Siro sarà agibile per quella data. La città perde così un’occasione importante per il calcio internazionale.

Sinner e Alcaraz si punzecchiano sulle gare: troppe per lo spagnolo, giuste per l’italiano

Botta e risposta a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è lamentato per l’eccessiva frequenza delle gare nel circuito tennistico, mentre Sinner ha dichiarato che il calendario è perfetto così com'è. La rivalità tra i due continua ad accendersi, sia in campo che fuori.

Oscar: l’Italia candida Vermiglio di Delpero, battuto Parthenope di Sorrentino

L’Italia ha scelto il film Vermiglio di Maura Delpero come candidato agli Oscar, scartando Parthenope di Paolo Sorrentino. La decisione ha sorpreso molti, ma Delpero ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di rappresentare il cinema italiano.