Tutto pronto per il G7 Agricoltura in Sicilia. Al centro sostenibilità e cooperazione con l'Africa

25/09/2024 06:00:00

Dal 26 al 28 settembre 2024, il Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, ospiterà la Riunione dei Ministri dell’Agricoltura del G7. L'evento sarà presieduto dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e vedrà la partecipazione dei Ministri dei Paesi G7, del Commissario europeo per l’Agricoltura, della Commissaria dell’Unione Africana per l’Agricoltura, e dei vertici delle tre agenzie ONU del polo romano (FAO, IFAD, WFP), dell’OCSE e del CGIAR.

I lavori si concentreranno su temi cruciali come la resilienza e la sostenibilità dell’agricoltura e dei sistemi alimentari, declinati attraverso quattro aree prioritarie individuate dalla Presidenza italiana: (1) scienza e innovazione in agricoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici; (2) il ruolo delle giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura; (3) il contributo della pesca e dell’acquacoltura sostenibili alla sicurezza alimentare; (4) il supporto del G7 allo sviluppo agricolo nel continente africano.

L’Africa sarà protagonista della prima sessione di lavoro, il 26 settembre, con il "Forum per l’Africa del G7 Agricoltura". All'evento parteciperanno anche Ministri dell’Agricoltura africani, invitati in collaborazione con l’Unione Africana. Le tre sessioni del forum si concentreranno sull’Agenda post-Malabo, sugli investimenti nel settore agricolo africano e sul rafforzamento della cooperazione tra il G7 e l’Africa in ambito agricolo.

Parallelamente alla riunione del G7 Agricoltura, dal 21 al 29 settembre 2024, il Ministero dell’Agricoltura organizzerà “DiviNazione”, una mostra aperta al pubblico a Siracusa. Questa esposizione internazionale vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni agricole e imprese private, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze italiane nei settori dell’agricoltura, pesca, acquacoltura e vivaistica, nonché le tecnologie innovative in cui l’Italia è leader mondiale.

"Il nostro obiettivo è rilanciare l'agricoltura, e lo stiamo facendo con il Governo Meloni," ha dichiarato il Ministro Lollobrigida. "Insieme alle associazioni agricole, della pesca e ai sindacati, stiamo pianificando strategie per sostenere e sviluppare il sistema attuale. Garantire il reddito agli agricoltori è essenziale: senza di esso, ogni passione rischia di essere abbandonata. Vogliamo offrire ai giovani, che investono nell'innovazione, un futuro certo e concreto.”

L’evento vedrà la presenza di oltre 200 stand espositivi sparsi per l’isola di Ortigia. Tra gli ospiti, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che ha sottolineato l’importanza dell’agricoltura:

"Provengo da una famiglia di agricoltori e ne sono orgoglioso. Senza agricoltura non c'è cibo, e senza cibo non c'è benessere. Questo evento è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno di presidenza italiana, un’occasione preziosa per riflettere su un settore strategico, vero pilastro della nostra economia."

Anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è intervenuto, esprimendo fiducia riguardo alla lotta contro la peste suina:

"È un impegno a lungo termine, ma con il nuovo commissario abbiamo imboccato la strada giusta. Sono qui anche per ribadire l’importanza della filiera alimentare e agricola per l’Italia, e sottolineare quanto sia fondamentale educare i giovani a corretti stili di vita. Se vogliamo mantenere un sistema sanitario universalistico e sostenibile, dobbiamo puntare sulla prevenzione e sull'adozione di stili di vita salutari."