"Le notti senza memoria": il nuovo romanzo di Carmelo Sardo tra amore, mistero e redenzione

25/09/2024 11:40:00

Carmelo Sardo, noto giornalista e scrittore siciliano, torna in libreria con il suo nuovo romanzo "Le notti senza memoria", pubblicato da Bibliotheka Edizioni, che sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Con 412 pagine di intensità emotiva e un prezzo di copertina di 18 euro, il libro si presenta come un’opera intrisa di mistero, passione e una profonda esplorazione psicologica.

Il protagonista, Carlo, si trova a fare i conti con un amore travolgente e inquietante per Nora, una giovane donna conosciuta casualmente in un bar quando lei aveva 20 anni e lui 32. Mentre la loro relazione onirica diventa sempre più intensa nei sogni, la realtà racconta una storia diversa: Carlo si sposa con un’amica di Nora, ma il matrimonio fallisce, spingendolo a trasferirsi a Milano. Nonostante il cambiamento, Nora continua ad apparire nei suoi sogni, fino a quando un incidente stradale non cambia radicalmente la sua vita, portando alla luce una verità sconvolgente che lo costringe a ripensare tutto ciò che ha vissuto fino a quel momento.

L’incipit del romanzo ci catapulta subito nella dimensione surreale che caratterizza l’intera narrazione: "La prima volta che l’ho vista l’avevo appena sognata. Intendo dire che meno di due ore prima di ritrovarmela davanti, nel bar dove ci siamo conosciuti, dormivo beato nel letto di casa e la stavo sognando". Con queste parole, Carmelo Sardo ci introduce in un vortice di passioni irrisolte e destini intrecciati, un viaggio in cui il confine tra sogno e realtà si dissolve.

Sardo stesso ha dichiarato che "Le notti senza memoria" è un romanzo concepito lungo dieci anni, un progetto che non voleva pubblicare ma che, infine, si è liberato. "È una storia un po' folle, un po' delirante", racconta l’autore, "che sembra scritta da chissà chi, ma è più mia e più intima di quanto io stesso ne sia consapevole". Questo romanzo rappresenta per lui un viaggio interiore, un modo per affrontare i fantasmi dell'anima, ma al contempo, è una storia che parla di amori mancati, di destini incrociati e di vite che si sfiorano senza mai completarsi del tutto.

Carmelo Sardo, originario di Porto Empedocle, è un volto noto della cronaca italiana. Con oltre quarant'anni di esperienza nel giornalismo, è attualmente caporedattore cronache del Tg5. Nella sua carriera ha raccontato storie di mafia e di giustizia, a partire dai suoi esordi come cronista ad Agrigento fino a diventare inviato per la Rai. La sua passione per la narrativa si è espressa in romanzi di successo come "Vento di tramontana" (Mondadori 2010), "Malerba" (Mondadori 2014), tradotto in dieci paesi, e il più recente "Dove non batte il sole" (Bibliotheka Edizioni 2022).