Mazara e Torino insieme per promuovere pratiche partecipative e amministrazione condivisa

26/09/2024 22:00:00

Mazara del Vallo e Torino hanno avviato un percorso di collaborazione su pratiche innovative di partecipazione e amministrazione condivisa, gettando le basi per uno scambio di esperienze tra le due città. L'incontro, svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo di Città di Mazara, ha visto la partecipazione degli assessori comunali Gianfranco Casale, Rino Giacalone e Germana Abbagnato, affiancati dal presidente del consiglio comunale Francesco Di Liberti e dai consiglieri Paola Galluffo e Arianna D'Alfio.

A rappresentare Torino è stata la consigliera Tiziana Ciampolini, delegata dal sindaco Stefano Lo Russo, che ha portato i saluti del primo cittadino e ha illustrato alcune delle pratiche già in atto nel capoluogo piemontese, tra cui il portale Torino Cambia che coinvolge attivamente i cittadini nelle iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

"È stato un incontro molto significativo," ha dichiarato l’assessore Casale. "Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su modelli partecipativi già collaudati a Torino e di riflettere su come applicarli nel nostro contesto. Lo scambio di esperienze ci aiuterà a sviluppare politiche più inclusive, coinvolgendo direttamente la cittadinanza."

L'incontro ha sottolineato l’importanza di creare reti tra amministrazioni pubbliche, favorendo un dialogo che possa generare benefici concreti per le comunità locali. Il sindaco di Torino, in una lettera, ha ribadito il valore del confronto come chiave per costruire politiche pubbliche efficaci e capaci di rispondere alle reali esigenze dei cittadini.

Entrambe le città si sono impegnate a proseguire la collaborazione, promuovendo la partecipazione attiva e la gestione condivisa delle decisioni pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri abitanti.