Marsala: "Sicurezza a Strasatti, tra violenza e traffico senza controllo nelle scuole"

26/09/2024 17:00:00

Antonella Morsello, cittadina preoccupata per l'aumento di episodi di violenza e per la mancanza di controllo stradale nella frazione di Strasatti a Marsala, ha deciso di scrivere una lettera aperta indirizzata al sindaco Massimo Grillo, al Prefetto di Trapani e al Comando dei Vigili Urbani. Nella sua missiva, Morsello esprime il suo sconcerto per la crescente insicurezza nella zona e nelle scuole locali, sollecitando interventi immediati per garantire il benessere e la sicurezza dei residenti. Qui la lettera compoleta.

Gli ultimi fatti di cronaca locale evidenziano che per le strade della più popolosa borgata marsalese, Strasatti, regna il caos. Le due piazze di Strasatti sono diventate la "casa" della violenza. Ubriachi e individui in preda a raptus circolano indisturbati, rappresentando un pericolo per chiunque passi di lì.

Un'amministrazione degna di questo nome ha il diritto e il dovere di tutelare e rassicurare tutta la cittadinanza, intraprendendo azioni concrete e circostanziate atte a garantire il benessere di ogni individuo.

Mi chiedo cosa aspetti il Sindaco di Marsala ad attuare le giuste normative e, soprattutto, a passare ai fatti, cosa che non accade da circa cinque anni.

Stessa situazione per le scuole di Strasatti. È iniziato l'anno scolastico, ma nulla è cambiato: regna il caos più totale, nonostante le varie comunicazioni del Dirigente ai vari organi competenti per garantire la presenza dei vigili urbani in ogni scuola, di qualsiasi ordine e grado.

Ricordo alla cittadinanza che il Sindaco ha assunto altre unità all'interno dei vigili urbani.

Chiedo, inoltre, che nella scuola media Alcide De Gasperi di Fornara venga effettuato un servizio di vigilanza all'ingresso e all'uscita dei ragazzi, poiché in quella strada transitano mezzi pesanti che intralciano la viabilità e mettono a rischio la sicurezza degli studenti. Si richiede che i vigili arrivino a scuola 5 minuti prima dell'entrata e dell'uscita.

Da mamma, a nome di tutte le mamme, e da cittadina, a nome di tutti i cittadini, chiedo un intervento immediato affinché a Strasatti la sicurezza stradale e personale venga ripristinata. Chiedo alle Autorità competenti di intervenire al più presto per tutelare l'intera cittadinanza, affinché tutto torni alla normalità e, soprattutto, nella legalità e sicurezza per tutti.

Antonella Morsello