Petrosino, ancora un incidente all’incrocio di via Gianinea: continua il malfunzionamento del semaforo

L’incrocio tra via Gianinea e via Pio La Torre è stato teatro, ancora una volta, di un incidente stradale, aggravato dal persistente malfunzionamento del semaforo, che un po' funziona e un po' no. Due auto sono entrate in collisione nella tarda mattinata di oggi. Una delle vetture coinvolte, un’Opel Astra, ha terminato la sua corsa sul marciapiede, come si può vedere dalle immagini scattate sul posto.

Nonostante i ripetuti incidenti avvenuti su questa intersezione, di cui l'ultimo riportato da TP24 ha coinvolto ben sette persone, il semaforo continua a presentare gravi problemi di funzionamento. Attualmente, solo il segnale dell’omino verde per i pedoni è attivo su un lato dell’incrocio, mentre le altre luci semaforiche restano spente. Questo guasto sta rendendo l'incrocio estremamente pericoloso, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico aumenta.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili urbani per regolare il traffico e garantire la sicurezza dei passanti. Presente anche un’ambulanza, con i sanitari che hanno prestato soccorso alle persone rimaste ferite nello scontro. Le condizioni dei coinvolti non dovrebbero destare preoccupazione. Sul posto un carro attrezzi che ha rimosso una delle auto incidentate.

La situazione critica del semaforo all’incrocio di via Gianinea e via Pio La Torre è ben nota da tempo e gli abitanti di Petrosino chiedono da mesi un intervento risolutivo. Gli incidenti continuano a susseguirsi, aggravati dalla mancanza di segnaletica adeguata. È ormai urgente che le autorità competenti intervengano, evitando che questo punto nevralgico diventi il teatro di ulteriori incidenti