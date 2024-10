1 Ottobre: Israele invade il Libano, retata nelle curve di Inter e Milan, Stellantis crolla in Borsa

01/10/2024 07:04:00

Le principali notizie di oggi, 1 ottobre 2024

Israele avvia l'operazione di terra in Libano

Israele ha iniziato un’operazione militare terrestre in Libano, descritta dagli Stati Uniti come un «intervento limitato». L’invasione segna una nuova fase nel conflitto in Medio Oriente, con l’obiettivo di colpire Hezbollah. Le truppe israeliane sono entrate nelle aree meridionali del Libano, mentre la comunità internazionale cerca di frenare l’escalation militare. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto una tregua, ma il premier israeliano Netanyahu prosegue nell’offensiva.

Sangiuliano in Procura, Giuli supera l’ultimo esame prima della laurea

L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato ascoltato per quattro ore dalla Procura di Roma riguardo alla sua denuncia contro Maria Rosaria Boccia. Intanto, il suo successore Alessandro Giuli ha completato l'ultimo esame universitario, avvicinandosi alla laurea in filosofia.

Maxi retata nelle curve di Inter e Milan: 19 arresti

Dopo sei anni di indagini, la Direzione distrettuale antimafia di Milano ha arrestato 19 persone legate alle tifoserie organizzate di Inter e Milan. I reati contestati vanno dal racket dei biglietti alle estorsioni e altre violenze. Le due società potrebbero ora subire sanzioni dalla giustizia sportiva. L’inchiesta ha rivelato un vasto giro di criminalità organizzata all’interno degli ultras.

Crollo di Stellantis: il titolo perde il 15%, si parla di fusione con Renault

La crisi del settore automobilistico ha travolto Stellantis, il cui titolo ha perso quasi il 15% in Borsa. Si torna a parlare di una possibile fusione con Renault, mentre l’industria automobilistica europea è in difficoltà per il calo della domanda e la transizione verso l’elettrico.

Lagarde apre a un taglio dei tassi per contrastare la stagnazione economica

Christine Lagarde, presidente della Bce, ha dichiarato che l’istituto è pronto a considerare un nuovo taglio dei tassi d’interesse a ottobre, in risposta alla stagnazione economica che colpisce l’Europa. La mossa potrebbe dare ossigeno alle imprese, ma rischia di avere ripercussioni sui risparmiatori.

Meloni incontra il CEO di Black Rock: investimenti in Italia per l'AI

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il CEO di Black Rock, uno dei più grandi fondi finanziari al mondo, per discutere di importanti investimenti in Italia nel campo dei data center e dell’intelligenza artificiale. L’incontro rappresenta un passo significativo per attrarre capitali esteri nel Paese.

Lite tra Tajani e Salvini sui risultati delle elezioni in Austria

Antonio Tajani e Matteo Salvini si sono scontrati sui risultati delle elezioni in Austria, dove ha vinto il partito di estrema destra Fpö. Tajani ha espresso preoccupazione per le simpatie neonaziste del partito, mentre Salvini ha minimizzato, evidenziando la necessità di rispettare il voto democratico.

Luna Rossa e Ineos ancora in parità: 3-3 a Barcellona

Continua la sfida serrata tra Luna Rossa e Ineos nella finale della Louis Vuitton Cup a Barcellona. Dopo altre due regate, le due squadre sono ancora in perfetta parità, con il punteggio di 3-3. Oggi si torna in acqua per nuove emozionanti sfide.

Sinner avanza a Pechino nonostante il caso doping

Jannik Sinner, nonostante il ricorso della Wada sul caso doping, ha vinto un altro match a Pechino, dimostrando grande forza mentale. Ora affronterà in semifinale il cinese Bu. Il tennista italiano ha ribadito la sua fiducia nell’assoluzione, ricevendo il sostegno del suo rivale Alcaraz.

Ghiacciaio del Teodulo: scioglimento modifica i confini tra Italia e Svizzera

Il cambiamento climatico sta sciogliendo rapidamente il ghiacciaio del Teodulo, causando una modifica nei confini tra Svizzera e Italia. Gli svizzeri hanno già ridisegnato i confini, mentre l’Italia non ha ancora adottato misure in merito. La questione apre nuovi fronti di dialogo tra i due Paesi.

Chiara Petrolini: chiesto l’arresto della 21enne accusata di aver ucciso due neonati

La Procura di Parma ha chiesto l’arresto di Chiara Petrolini, la giovane di 21 anni accusata di aver soppresso due neonati. I pm hanno motivato la richiesta con l’incapacità dei genitori di sorvegliarla adeguatamente agli arresti domiciliari.

Assolti i rettori della Statale di Milano e del San Raffaele

I rettori delle università Statale di Milano e San Raffaele sono stati assolti dalle accuse di aver truccato un concorso universitario. La vicenda, che aveva destato scalpore nel mondo accademico, si è risolta con un verdetto favorevole per i due rettori.

Naufragio in Tunisia: 12 migranti morti, 20 dispersi

Un tragico naufragio nelle acque tunisine ha causato la morte di almeno 12 migranti, tra cui donne e bambini. Altri 20 risultano ancora dispersi. L’ennesima tragedia del Mediterraneo riaccende il dibattito sulle politiche migratorie.

Processo a Marine Le Pen per i fondi europei: la leader del Rn rischia l’ineleggibilità

A Parigi è iniziato il processo a Marine Le Pen per l’uso illecito di fondi europei destinati al suo partito. La leader del Rassemblement National rischia l’ineleggibilità, il che potrebbe avere pesanti conseguenze sulla politica francese.

Ligabue torna al Campovolo: concerto il 21 giugno 2025

Luciano Ligabue ha annunciato il suo ritorno al Campovolo con un concerto fissato per il 21 giugno 2025. La notizia è stata data in modo inusuale, durante un happening improvvisato in un autogrill lungo l’Autosole, suscitando grande entusiasmo tra i fan.