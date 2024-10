Il Libero Consorzio Comunale di Trapani pulisce le strade da fango e detriti

01/10/2024 07:00:00

Nei comuni di Trapani, Paceco, Buseto Palizzolo, Salemi e Marsala, diverse strade provinciali, ostruite da cumuli di fango e detriti, saranno finalmente liberate. Il materiale, accumulatosi ai margini delle carreggiate e sui terreni adiacenti, verrà rimosso e smaltito in luoghi appositi o discariche autorizzate.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, responsabile della rete stradale provinciale composta da 88 strade, ha affidato i lavori di pulizia all’impresa Mulyak di Misilmeri, che ha già stabilito i costi per un totale di 6 mila e 940 euro, di cui 4 mila 680 destinati alle spese di rimozione.

La decisione di procedere è stata presa dopo le segnalazioni degli incaricati alla sorveglianza stradale, che avevano riscontrato la presenza di detriti su diverse arterie, causati dalle piogge dei giorni 9 e 15 scorsi. Questi accumuli, oltre a costituire un serio rischio per la sicurezza stradale, avevano reso difficoltosa la circolazione e in alcuni casi impossibile il transito.

L’amministrazione ha quindi avviato una procedura urgente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree vicine alla SP 35, che collega Ballotta Balbotella a Fulgatore, un'arteria stradale cruciale per il transito locale.

Con la priorità data alla rimozione dei materiali, si spera di riportare rapidamente la normalità su queste strade, fondamentali per il traffico e il trasporto dei cittadini verso i principali centri abitati della zona.