Marsala, 90 multe dei vigili sullo Scorrimento Veloce (c'è anche un bus che passa con il rosso ...)

02/10/2024 15:44:00

90 multe in pochi giorni. E' il bottino dei vigili urbani, che si sono messi a controllare meglio il traffico sullo Scorrimento Veloce, la circonvallazione di Marsala che va da Via Salemi fino a Birgi.

Proseguono infatti i controlli della Poliza Municipale nel territorio di Marsala riguardo a viabilità e rispetto del Codice della Strada. In particolare, la recente installazione di telecamere sullo Scorrimento Veloce - copre la distanza tra l'Ospedale “Paolo Borsellino” e l'Aeroporto “Vincenzo Florio” - ha accertato quasi 90 violazioni al CdS, con altrettante sanzioni che saranno notificate ai trasgressori.

Il Comando della Polizia Municipale precisa che gran parte delle infrazioni sono state rilevate in prossimità del semaforo che regola il transito nella galleria più lunga dello S.V. Qui, decine di veicoli sono stati ripresi (si precisa, con videocamere e non con autovelox) mentre sorpassavano gli altri mezzi incolonnati in attesa del verde, varcando quindi il segnale di linea continua.

Le telecamere, inoltre, hanno registrato diversi veicoli che si immettevano in galleria malgrado la luce rossa del semaforo. Su tutti spicca addirittura un bus che ha sorpassato tutti per entrare in galleria con il semaforo rosso. Sono comportamenti estremamente pericolosi e rischiosi, quindi, che possono provocare incidenti anche gravi.

È evidente pertanto che, oltre alla sanzione di 215 euro, per violazioni di tale genere il Codice della Strada prevede anche la decurtazione di 8 punti dalla patente e, in alcuni casi, anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.