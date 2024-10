Premio giornalistico “Po Fesr, l'Europa si racconta”. Ecco chi sono i vincitori della 2^ edizione

02/10/2024 00:00:00

Palazzo d'Orléans ha ospitato la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio giornalistico “Po Fesr, l'Europa si racconta”, un'iniziativa nata per valorizzare il lavoro dei giornalisti nel raccontare l’utilizzo dei fondi europei in Sicilia. L'evento, organizzato dal Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, ha visto premiare dieci cronisti che si sono distinti per la qualità dei loro articoli, reportage e servizi.

A consegnare i premi è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affiancato dal presidente e dal vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, Roberto Gueli e Salvatore Li Castri, insieme ad Angela Antinoro, dirigente del servizio Comunicazione del Dipartimento Programmazione. Schifani ha sottolineato l'importanza della comunicazione, affermando che «è giusto che ogni giornalista sia parte attiva nel raccontare la verità e i fatti, senza trascurare la critica politica. Premiare dei giornalisti su un tema come la spesa dei fondi europei è un invito alla sana competizione professionale e a una maggiore divulgazione su questo argomento fondamentale».

Il concorso, aperto a tutti i giornalisti che hanno pubblicato o mandato in onda elaborati tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023, ha suddiviso i partecipanti in cinque categorie: tv, web, carta stampata, radio e agenzie di stampa. La giuria ha valutato gli articoli tenendo conto della chiarezza, dell'efficacia e della correttezza dei termini utilizzati per raccontare come i fondi europei vengono impiegati in Sicilia.

I vincitori delle cinque categorie:

TV:

Primo posto: Luca Ciliberti (Telecolor)

Secondo posto: Valentina Bongiovanni (AlpaUno)

Web:

Primo posto: Antonio (Nino) Amadore (Ilsole24ore.com)

Secondo posto: Calogero Morreale (Gds.it)

Radio:

Primo posto: Salvatore Pisciotta (Radio Time)

Carta stampata:

Primo posto: Michele Guccione (La Sicilia)

Secondo posto ex aequo: Domenico Bertè (Gazzetta del Sud) e Roberto Chifari (Corriere del Mezzogiorno)

Agenzie di stampa:

Primo posto: Roberto Ginex (Ansa)

Secondo posto: Salvo Ricco (Ansa)

I vincitori del primo premio di ogni categoria hanno ricevuto un viaggio di tre giorni a Bruxelles, con la possibilità di visitare le istituzioni comunitarie, mentre tutti i premiati hanno ricevuto una gift card del valore di 500 euro per l'acquisto di supporti tecnologici.

L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’uso dei fondi europei, evidenziando l'importanza di una narrazione accurata e trasparente riguardo ai progetti che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della Sicilia.