Célébration du souvenir: la Journée nationale à la mémoire des victimes de l'immigration

03/10/2024 04:10:00

Le 3 octobre marque la Journée nationale en mémoire des victimes de l'immigration, une commémoration annuelle qui remémore la tragédie survenue il y a onze ans. Ce jour-là en 2013, un bateau chargé de migrants, pour la plupart originaires d'Érythrée, a sombré près de l'Isola dei Conigli, à Lampedusa, entraînant la mort de 368 personnes.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a commémoré le dixième anniversaire de cette tragédie à Strasbourg. « Aujourd'hui, nous nous souvenons du naufrage à Lampedusa, une terrible tragédie qui a coûté la vie à plus de 360 personnes. Et la triste vérité est que ce naufrage de 2013 n'est pas un cas isolé : depuis lors, des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont morts dans ce cimetière qu'est la Méditerranée. Les récentes urgences sur l'île de Lampedusa, ainsi que dans d'autres pays voisins, nous rappellent que la migration est le défi de notre génération », a-t-elle déclaré.

« Il est maintenant temps pour l'Europe de répondre de manière juste et humaine à ceux qui cherchent protection, et de manière ferme à ceux qui n'y ont pas droit. Cela est particulièrement vrai pour les réseaux criminels qui continuent d'exploiter les plus vulnérables alors qu'il ne reste que six mois à la fin de notre mandat. Nous avons besoin d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur le Pacte pour l'asile et les migrations avant la fin de la législature, et nous discuterons demain dans cet hémicycle de l'urgence d'adopter ces paquets », a-t-elle ajouté.

Les célébrations du 3 octobre, instituées par la loi 45/2016, non seulement commémorent les morts du naufrage mais aussi les nombreux migrants qui continuent de traverser la Méditerranée. Les arrivées se poursuivent sans relâche, tandis que des tragédies grandes et petites racontent l'angoisse interminable des voyages de l'espoir entre les côtes sud et nord de cette mer qui, berceau de cultures, est devenue malgré elle un immense cimetière. Le terrible naufrage d'il y a dix ans a causé 368 morts confirmés, une vingtaine de disparus, tandis que 115 autres personnes ont été sauvées, dont une quarantaine de mineurs.

L'embarcation, un chalutier libyen d'environ 20 mètres parti du port de Misurata avec à son bord des centaines de migrants principalement d'Érythrée et d'Éthiopie, a coulé près de Lampedusa, classé comme l'une des plus grandes catastrophes navales en Méditerranée depuis le début du siècle.

Le naufrage a été causé par une panne des moteurs du bateau à moins d'un mille des côtes de l'île; à ce moment, un membre de l'équipage a mis le feu à un chiffon, provoquant une fumée qui a effrayé les centaines de migrants à bord. Le déplacement des passagers à bord a causé le chavirement du chalutier qui, après avoir tourné trois fois sur lui-même, a coulé. Les secours, qui n'ont pas manqué de faire l'objet de polémiques au fil des ans, ont été lancés vers 7 heures du matin le 3 octobre.

Les opérations de récupération ont duré des jours, jusqu'au 12 octobre. Pour ce naufrage, Khaled Ben-salam, un Tunisien commandant du bateau, a été condamné en 2015 à 18 ans de prison pour homicide involontaire multiple et, également en 2015, le Somalien Mouhamud Elmi Muhidin a été condamné à 30 ans de prison, accusé d'être l'un des trafiquants ayant organisé le voyage.