 Le novità del programma Unicef ‘Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’

03/10/2024 10:20:00

Sono tante quest’anno le novità del programma “Scuola Amica Unicef”. Con il titolo “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” sarà implementato

a partire dall’anno scolastico 2024/2025 e sarà valido per tre anni.

L’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in sinergia, promuoveranno i contenuti del nuovo Programma grazie al contributo degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali, della Consulta degli Studenti e dei Comitati provinciali l’UNICEF.

La Presidente provinciale Unicef Domenica Gaglio e il responsabile scuola Antonio Barone di Trapani hanno comunicato che l’obiettivo del programma e’realizzare

un’esperienza di scuola basata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in cui tutti i soggetti coinvolti ne siano consapevoli, vivano un ambiente che li promuova e li

tuteli e siano in grado di sviluppare azioni di promozione degli stessi dentro e fuori la scuola.

Un percorso, pertanto, di educazione ai diritti che coinvolga tutti gli attori dell’esperienza educativa e della comunità educante, in linea con le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Il tutto, con un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza e con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Le proposte rivolte alle scuole e ad ogni contesto educativo sono state definite in base a questi nuovi obiettivi e declinate rispettivamente per ognuna delle quattro

priorità globali per l’infanzia e l’adolescenza: Educazione di qualità, Salute Mentale e Benessere Psicosociale, No Discriminazione, Cambiamento Climatico e Sostenibilità Per ognuna di queste aree sono state definite e aggiornate tutte le proposte educative.

Le iscrizione si dovranno effettuare entro il 18 ottobre utilizzando questo link.

Le scuole iscritte verranno invitate a partecipare a incontri di informazione e formazione promossi da UNICEF, anche su piattaforma SOFIA.

Nella foto: La presidente provinciale Unicef Domenica Gaglio e il responsabile scuola Antonio Barone.

Franco Ciro Lo Re