Il lottatore alcamese Gaetano Varvaro vince l'oro all'AJP Tour Italia National Championship

03/10/2024 15:10:00

Una straordinaria vittoria per Gaetano Varvaro, diciottenne alcamese e atleta della MatSide Alcamo, che ha conquistato la medaglia d'oro all'AJP Tour Italia National Championship. La prestigiosa competizione di Grappling (NoGi Jiu-Jitsu) si è svolta domenica 29 settembre 2024 presso il PalaCatania, a Catania, e ha visto Varvaro distinguersi come unico rappresentante del suo team.

Varvaro ha affrontato quattro avversari nella sua categoria, dimostrando tecnica e determinazione. Tre delle sue vittorie sono arrivate per sottomissione, utilizzando mosse di grande precisione come il LegLock, l'ArmBar e il Triangle ArmBar, mentre nella finale ha prevalso ai punti, aggiudicandosi l'oro contro un avversario altrettanto competitivo. Un risultato che testimonia l'impegno e la dedizione dell'atleta, frutto di anni di allenamento intenso sotto la guida della sua palestra MatSide Alcamo.

La vittoria di Varvaro è un importante riconoscimento sia per lui che per il suo team. Questa medaglia rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un successo per lo sport alcamese e siciliano.