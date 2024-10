Marsala: "No al razzismo". Torna la Scuola di formazione all'impegno sociale e politico

04/10/2024 07:00:00

La Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo e coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e Cercasi un fine APS, inaugura il suo ottavo anno a Marsala. Il tema scelto per il 2024-2025 è “Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione”, affrontando in modo approfondito le dinamiche sociali e politiche che oggi minacciano le città, tra cui la crescente esclusione di alcune fasce della popolazione e il razzismo.

La città, centro nevralgico delle relazioni umane e delle sfide sociali, è al cuore di questo percorso. Vivere in una città comporta non solo opportunità di incontro e crescita, ma anche il rischio di scontri e tensioni legate a fragilità educative, povertà, solitudini e diseguaglianze. Di fronte a fenomeni come l’astensionismo, l’autoisolamento e la sfiducia nei confronti della politica, la Scuola intende promuovere una partecipazione attiva e consapevole. La sfida è unire tutte le forze sociali per trasformare le città in luoghi di accoglienza e inclusione, dove il confronto costruttivo possa sostituire l’esclusione e l’indifferenza.

Un programma ricco di approfondimenti

Il programma della Scuola, che si svolgerà da ottobre 2024 ad aprile 2025, è articolato in sei incontri con esperti del settore, oltre a una visita al Parlamento Europeo a Bruxelles. Ogni incontro affronterà temi cruciali per comprendere e affrontare le problematiche urbane e promuovere una cultura di inclusione.

25 ottobre 2024 – Cosa significa essere Città: istituzioni e cittadini, con Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino.

29 novembre 2024 – Pratiche e percorsi di partecipazione attiva nella città, con Gianni Notari, direttore dell’Istituto “Pedro Arrupe” di Palermo.

20 dicembre 2024 – Le “vie” dell’esclusione in città, con la professoressa Roberta Teresa Di Rosa, Università di Palermo.

10 gennaio 2025 – Gli stranieri nelle nostre città, con la Prefettura di Trapani.

28 febbraio 2025 – La solidarietà nel Vangelo e nella Costituzione, con Rocco D’Ambrosio, presidente di Cercasi un fine APS.

14 marzo 2025 – La solidarietà e le scelte politiche, con Maria Gabriella Marascia, dirigente dei servizi alla persona del Comune di Mazara del Vallo.

23-25 aprile 2025 – Visita al Parlamento Europeo a Bruxelles.

Come partecipare

La Scuola è aperta a tutti, dai 16 anni in su. La quota di iscrizione è di soli 20 euro e gli incontri si terranno presso gli studi televisivi di LaTr3 (canale 83) a Marsala, dalle 17:15 alle 19:15. Ogni incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e Facebook, con una prima ora dedicata alla lezione del relatore e una seconda parte riservata alle domande e ai gruppi di lavoro.

Attestato e crediti formativi

Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, su richiesta, gli studenti potranno ricevere un certificato per il riconoscimento di crediti formativi da presentare alle proprie università o scuole superiori.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare don Francesco Fiorino al numero 393 9114018 o scrivere a francesco.std@gmail.com.

Questo percorso formativo rappresenta un’importante opportunità per chiunque voglia approfondire la propria comprensione dei fenomeni sociali e politici contemporanei e contribuire attivamente alla crescita delle proprie comunità.