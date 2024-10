5 Ottobre:  Roma blindata, Khamenei minaccia Israele ai funerali di Nasrallah, Luna Rossa sconfitta   

05/10/2024 08:04:00

Le principali notizie di oggi, 5 ottobre 2024

Roma blindata per la manifestazione pro Palestina

Oggi Roma si prepara a una manifestazione pro Palestina, con millecinquecento agenti schierati per garantire la sicurezza. Le autorità temono infiltrazioni di anarchici e facinorosi, ma il Viminale ha deciso di evitare l’uso del pugno duro, optando per una strategia di contenimento per ridurre al minimo le tensioni.

Khamenei minaccia Israele ai funerali di Nasrallah

Durante il sermone ai funerali di Hassan Nasrallah, l’ayatollah Khamenei ha minacciato nuovi attacchi contro Israele, definendo Nasrallah "il martire dei martiri". Ha parlato con un fucile accanto, dichiarando che, se necessario, "colpiremo ancora la Palestina occupata". Nella notte, Israele ha lanciato nuovi bombardamenti su Beirut, mentre sul confine sono scoppiati scontri a terra.

Tensione nella maggioranza: Meloni furiosa per una talpa in Fdi

Giorgia Meloni ha espresso la sua frustrazione per una talpa interna a Fratelli d’Italia che avrebbe passato conversazioni private ai giornali. La premier ha dichiarato: "Io alla fine mollerò per questo", mentre ritira la querela contro lo storico Luciano Canfora, che l’aveva definita una "neonazista". Intanto, emergono nuove tensioni all'interno della maggioranza.

Proposta di tassa sulle sigarette per finanziare la Sanità

Gli oncologi italiani hanno proposto al governo di introdurre una tassa di 5 euro su ogni pacchetto di sigarette per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo le stime, la tassa potrebbe portare nelle casse dello Stato 13,8 miliardi di euro, destinati alla sanità pubblica.

Produzione in calo, l'Italia rallenta: Pil a +0,4% nel primo semestre

L’Istat ha rivisto al ribasso la crescita del Pil italiano nel primo semestre dell’anno, con un aumento del +0,4%, invece del +0,6% inizialmente previsto. Questo rallentamento mette sotto pressione il governo Meloni, con previsioni di crescita inferiori alle aspettative.

Ue vota dazi sui veicoli elettrici cinesi: Italia a favore

L’Unione Europea ha votato per imporre dazi al 45% sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, una misura sostenuta anche dall’Italia. Ora la decisione passa alla Commissione europea per l’approvazione definitiva.

M5S non sosterrà Simona Agnes come presidente della Rai

Stefano Patuanelli ha confermato che il Movimento 5 Stelle non voterà Simona Agnes come presidente della Rai, lasciando il centrodestra con due voti mancanti per l’approvazione della sua nomina.

Luna Rossa sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup

Luna Rossa ha perso la finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, concludendo la competizione con un punteggio di 7-4 a favore degli inglesi. La sconfitta segna la fine della corsa di Luna Rossa per la Coppa America.

Primi video di stupri in aula al processo di Dominique Pélicot in Francia

In Francia, per la prima volta, i video di stupri verranno mostrati in un’aula di tribunale. Il caso riguarda Dominique Pélicot, accusato di aver drogato la moglie e permesso a circa 90 uomini di abusare di lei. Il processo ha scioccato l’opinione pubblica.

Il "burger" rimane: carne finta può mantenere le denominazioni tradizionali

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che anche la carne finta può essere etichettata con termini tradizionali come burger, bistecca o salsiccia, purché l’etichetta sia chiara e rispetti le normative nazionali del Paese in cui viene venduta.

Eduardo Paes promette magrezza a Rio senza diete

Il sindaco uscente di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha promesso "magrezza per tutti" nella sua campagna per la rielezione, affermando che questo sarà possibile grazie a una versione generica del farmaco Ozempic, senza bisogno di diete.

Tennis: Sinner torna in campo a Shanghai mentre la Wada ricorre contro la sua assoluzione

Jannik Sinner tornerà oggi in campo a Shanghai, mentre la Wada ha annunciato di aver presentato ricorso contro la sua assoluzione nel caso di doping. Oltre a Sinner, oggi giocano anche Berrettini, Musetti, Cobolli e Bellucci.

Morta Lea Pericoli, icona del tennis italiano

È morta Lea Pericoli, a 89 anni. Considerata la "Signora del tennis italiano", Pericoli è stata una delle figure più influenti e amate dello sport italiano. È morto anche Masamitsu Yoshioka, l’ultimo bombardiere sopravvissuto di Pearl Harbor.