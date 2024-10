 Sicurezza nel Trapanese: ecco tutti i dati delle attività di prevenzione e controllo durante l'estate

05/10/2024 12:00:00

La Prefettura di Trapani ha reso noti i risultati delle operazioni straordinarie di prevenzione e controllo del territorio svolte durante l'estate 2024. Tali attività, coordinate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in collaborazione con i sindaci locali, hanno coinvolto le Forze dell'Ordine, reparti speciali e il personale dell'Esercito nell'ambito del progetto "Strade Sicure". Gli interventi hanno interessato diverse aree, tra cui il centro storico di Trapani e i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

I servizi straordinari e i controlli - Nel complesso, sono stati svolti 371 servizi straordinari che hanno portato a una massiccia operazione di monitoraggio del territorio. Sono state controllate 19.422 persone sottoposte a obblighi giudiziari, dimostrando un ampio raggio d’azione sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Tra le attività svolte, 178 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, mentre altre due sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, il Nucleo Operativo Tossicodipendenze ha eseguito 61 colloqui e notificato 90 convocazioni, emanando 33 provvedimenti sanzionatori e 30 formali inviti.

Violazioni del Codice della Strada - Una parte significativa delle operazioni ha riguardato il controllo del traffico e la sicurezza stradale. In totale, sono state rilevate 2.257 infrazioni al Codice della Strada. Di queste, 19 sono state per eccesso di velocità, 41 per guida in stato di ebbrezza e 11 per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Inoltre, 306 violazioni sono state registrate per circolazione con assicurazione scaduta, mentre l’uso di apparecchi radiotelefonici alla guida ha portato a 69 sanzioni. Il mancato uso del casco ha comportato 177 multe, e altre 51 infrazioni sono state contestate per la mancata cintura di sicurezza. In totale, sono stati rilevati 611 veicoli che circolavano senza revisione e 140 incidenti stradali.

Sequestri di veicoli - Il bilancio estivo include anche numerosi sequestri amministrativi di veicoli: 11 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 207 per circolazione senza assicurazione, 32 per assicurazione scaduta e 93 per altre violazioni.

Provvedimenti dell'Ufficio Patenti - L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emesso un totale di 197 provvedimenti di sospensione della patente. Di questi, 70 sono stati adottati per guida sotto l'influenza dell'alcol (ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada), 26 per guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 187) e 101 per altre violazioni.

Lotta alle infiltrazioni mafiose - Un altro tema cruciale nelle operazioni estive è stato il contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'economia legale. La Prefettura ha emesso sei provvedimenti interdittivi nei confronti di aziende operanti nei settori dell’agricoltura, allevamento e costruzioni. Le aziende coinvolte si trovano principalmente nei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Petrosino. Di particolare rilievo, un provvedimento interdittivo è stato emesso nei confronti di un’azienda agricola riconducibile a un ex consigliere comunale di Petrosino.

Ispezioni sui cantieri e sicurezza sul lavoro - Il Gruppo Interforze ha intensificato i controlli sui cantieri, specialmente quelli finanziati nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Tali ispezioni mirano a prevenire infiltrazioni mafiose e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Un accesso ispettivo è stato effettuato in un cantiere considerato strategico per la sua importanza. Nel periodo estivo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha sottoposto a vigilanza 83 aziende, delle quali 43 sono risultate irregolari. I settori interessati sono l’edilizia (7 aziende), l’agricoltura (8), l’industria (3) e il commercio/pubblici esercizi (24). Complessivamente, 23 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza.

Controlli nei luoghi della movida

L'attenzione delle Forze dell'Ordine si è concentrata anche sui luoghi della "movida". Nel periodo estivo, sono state ispezionate 157 attività commerciali nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo e San Vito lo Capo. Durante i weekend, sono state controllate 3.408 persone e 1.710 veicoli, con 713 infrazioni al Codice della Strada contestate.

Il rafforzamento dei controlli ha portato a un aumento considerevole rispetto ai mesi precedenti: le persone controllate sono aumentate del 1.238%, i veicoli del 1.412% e le contestazioni di infrazioni al Codice della Strada del 1.460%. Questi dati dimostrano come la Prefettura e le Forze dell’Ordine siano state particolarmente attive durante l’estate 2024, intensificando gli sforzi per garantire sicurezza e legalità nel territorio del Trapanese.