Indennità di funzione, il Cimest si congratula con il direttore dell'Asp di Trapani Ferdinando Croce

05/10/2024 11:30:00

Il Cimest (Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio) esprime soddisfazione per la risoluzione dell’annoso problema legato all’indennità di funzione nelle strutture accreditate e convenzionate con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani. Il riconoscimento va al Direttore Generale dell'ASP, avvocato Ferdinando Croce, per il suo approccio lungimirante e la determinazione nel porre fine a un contenzioso che perdurava da tempo.

Il presidente del Cimest, Salvatore Calvaruso, ha ringraziato pubblicamente il Direttore Generale per l’impegno dimostrato, evidenziando l’importanza della collaborazione instaurata tra l'ASP e le organizzazioni sindacali. "Il Direttore Croce – ha dichiarato Calvaruso – ha mostrato grande disponibilità e apertura all’ascolto, facilitando il dialogo e la risoluzione delle problematiche che riguardano la medicina specialistica territoriale."

La questione dell'indennità di funzione aveva generato tensioni tra le strutture accreditate esterne e l'ASP, ma grazie al lavoro congiunto si è arrivati a una soluzione che soddisfa tutte le parti coinvolte. Il presidente Calvaruso auspica che l’esempio dell’ASP di Trapani possa essere seguito anche da altre aziende sanitarie siciliane, non solo per tutelare i fornitori di prestazioni sanitarie, ma soprattutto per garantire la salute dei cittadini, obiettivo primario delle strutture sanitarie.