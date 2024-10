07/10/2024 06:00:00

• Biliardo: Emanuel Cucchiara si laurea Campione del Mondo Juniores 2024. Il Campione lilibetano, negli stupendi saloni della Reggia di Venaria Reale (TO) continua a stupire gli appassionati di questo sport battendo in una finale incandescente l'argentino Lopez Santino con il risultato di 3-2. grazie ai parziali 46/64 - 61/32 - 55/62 - 60/19 - 60/28. Emanuel riesce a recuperare l'1-2 che il sudamericano gli aveva rifilato, riuscendo prima a pareggiare e poi a vincere il 1° titolo di Campione del Mondo Juniores della storia di questo magnifico sport. Nei quarti di finale Emanuel aveva battuto una sua vecchia conoscenza degli Europei Juniores, il danese Jonas Sondergaard, ed in semifinale l'italiano Flavio Piccolomini. L'avversario Lopez Santino si era sbarazzato nei quarti del talento italiano Federico Di Ciolla ed in semifinale di un altro italiano, Massimo Montechiesa. Credits: foto dal profilo facebook Fisbb

• Basket: prima vittoria stagionale per la Shark di Coach Repesa che in trasferta batte Treviso 71-87, festeggiando così anche le 100 presenze in serie A di Amar Alibegovic. Di fronte a 350 tifosi granata accorsi in Veneto a sostenere il Team granata, Trapani chiude in vantaggio il primo quarto ma Treviso recupera bene nel secondo portando il risultato al riposo lungo sul 41-39 per i padroni di casa. Una prestazione sontuosa nella terza frazione crea il gap di +9 per Trapani che nell'ultimo quarto verrà gestito dagli uomini di Repesa nel migliore dei modi addirittura aggiungendo un +7 nel finale. Una vera e propria prova di forza che anticipa il tutto esaurito del PalaIlio dellaprossima settimana. Tabellino: Treviso Basket - Trapani Shark 71-87 - Parziali: (19-21; 22-18; 12-23; 18-25). Treviso Basket: Bowman 22, Harrison 4, Torresani 5, De Marchi, Mascolo 5, Martin, Mazzola 5, Mezzanotte, Olisevicius 9, Alston 8, Paulicap 2, Macura 11. Trapani Shark: Notae 11, Horton 9, Robinson 10, Rossato 9, Alibegovic 13, Petrucelli 18, Yeboah 10, Gentile, Pullazi, Mollura, Pleiss 7. Credits: foto dal profilo facebook Trapani Shark.

• Volley B1: oggi alle 17:30, presso la base militare del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Birgi ospiti del Comandante Daniele Mastroberti, si terrà la presentazione ufficiale della squadra del Marsala Volley che affronterà il Campionato serie B1 di Volley Femminile. Alla presentazione saranno presenti non solo le 12 atlete della prima squadra, ma anche le giovani promesse della Serie C, tutto lo staff tecnico e i dirigenti della società. Un'importante rappresentanza di tifosi, sponsor ed autorità del territorio, sarà presente per sostenere la squadra in vista della nuova stagione sportiva. Al termine della cerimonia di presentazione, sarà previsto un momento di incontro tra atlete e pubblico, per rafforzare ulteriormente il legame con i tifosi e con tutti coloro che sostengono la squadra. Per accedere all'interno della Base del 37° Stormo dell'Aeronautica e partecipare all’evento bisognerà necessariamente registrarsi sul sito marsalavolley.it fornendo tutti i dati richiesti.

• Handball: prova di forza delle Arpie dell'Handball Erice, che con personalità vincono, con il risultato di 24-31 (9-18), la prima gara dell’avventura di coppa europea, a Garliava, in Lituania. Un successo che pone le basi per il passaggio al turno successivo di EHF European Cup. Tutto si deciderà, comunque, sabato prossimo 12 ottobre, al Palazzetto “Pino Cardella” di Erice (ore 18), quando le lituane restituiranno la visita all’AC Life Style, per la gara di ritorno. “Sono contento del primo tempo, dichiara Ignacio Aniz Legarra Iñaki, Coach delle Arpie ericine, abbiamo gestito bene tutte le situazioni e difeso in maniera molto efficace. Nel secondo tempo, abbiamo sbagliato qualcosa in più, ma siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e correre di più, sbagliando qualcosa in meno dai sei metri. Proveremo nella gara di sabato prossimo a farlo. Il nostro, ovvimente, è un percorso di crescita”. Lo score: Bernabei 2, Losio 3, Di Prisco 2, Pessoa 6, Tarbuch 3, Ateba 13, Rios 2. Ateba MVP del match. Credits: foto Handball Erice.

• Calcio: un punto a Sorrento nonostante l'inferiorità numerica per quasi un tempo. E' il bottino conquistato dal Trapani sul difficile campo dei campani al termine di una gara ostica, come nelle previsioni e, nel finale, diventata ancora più complicata per via dell'espulsione di Benedetti. Il Trapani che veniva da due vittorie consecutive sapeva bene che a Sorrento avrebbe trovato un avversario complicato da affrontare e Mister Aronica ha voluto confermare molti dei protagonisti dell'ultimo successo con la Turris, anche se in avanti, a far coppia con Lescano, è stato scelto Bifulco. L'ex Musso ci ha messo appena 13 minuti per trovare il gol che ha portato in vantaggio il Sorrento, bravo a sorprendere Seculin con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Trapani non ha accusato il colpo, perché la squadra ha continuato a fare il proprio gioco, anche se meno redditizio rispetto alle settimane precedenti, quindi, alla mezzora è arrivato il gol del pareggio siglato da Silvestri, anche questa volta con un perfetto colpo di testa che ha gonfiato la rete dei padroni di casa.Silvestri diventa l'eroe della giornata quando al 63' salva praticamente sulla linea una conclusione dei campani che, altrimenti, sarebbe finita all'interno della porta e 2 minuti dopo è Seculin a bloccare un tiro di Fusco. Il Trapani, così, prosegue la sua serie positiva, tornando in Sicilia con un importante pareggio ottenuto in evidenti condizioni di difficoltà.

• Arti Marziali: una straordinaria vittoria per Gaetano Varvaro, diciottenne alcamese e atleta della MatSide Alcamo, che ha conquistato la medaglia d'oro all'AJP Tour Italia National Championship. La prestigiosa competizione di Grappling (NoGi Jiu-Jitsu) si è svolta domenica 29 settembre 2024 presso il PalaCatania, a Catania, e ha visto Varvaro distinguersi come unico rappresentante del suo team. Varvaro ha affrontato quattro avversari nella sua categoria, dimostrando tecnica e determinazione. Tre delle sue vittorie sono arrivate per sottomissione, utilizzando mosse di grande precisione come il LegLock, l'ArmBar e il Triangle ArmBar, mentre nella finale ha prevalso ai punti, aggiudicandosi l'oro contro un avversario altrettanto competitivo. Un risultato che testimonia l'impegno e la dedizione dell'atleta, frutto di anni di allenamento intenso sotto la guida della sua palestra MatSide Alcamo. La vittoria di Varvaro è un importante riconoscimento sia per lui che per il suo team. Questa medaglia rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un successo per lo sport alcamese e siciliano.

• Atletica Paralimpica: si sono svolti a Canicattì domenica scorsa i campionati italiani paralimpici di corsa su strada 10km, all’interno del “Trofeo podistico città di Canicattì dell’Uva Italia”, memorial Antonio Sgammeglia. Alla manifestazione, promossa dalla FIDAL e dalla FISPES con la collaborazione delle A.S.D. Marathon Team Canicattì e Pro Sport Ravanusa patrocinata dal comune hanno partecipato 450 gli atleti. Otto i titoli italiani in palio. Alla gara paralimpica ha partecipato il pluripremiato Renato Adamo, l’atleta paralimpico salemitano che ha battuto il suo record italiano con 41 minuti e 25 secondi nei 10km. La manifestazione ha ottenuto un grande successo di pubblico. Articolo di Franco Ciro Lo Re