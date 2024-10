Sergio Bellafiore (Marsala Schola): "Entro il mese di ottobre inizia la mensa scolastica"

11/10/2024 06:00:00

“La mensa a Marsala inizierà nei prossimi giorni, sicuramente entro il mese di ottobre. Possiamo affermarlo con certezza perché il Tar ha emesso la sentenza sulla gara d’appalto, respingendo il ricorso presentato da uno dei contendenti,” ha dichiarato l’avvocato Sergio Bellafiore, presidente di Marsala Schola, l'ente pubblico del Comune di Marsala responsabile dei servizi scolastici.

Bellafiore ha confermato che ad aggiudicarsi la gara è stata la “Serenissima” di Vicenza, una delle principali aziende nel settore della refezione scolastica. “Il ribasso è stato modesto, pari all’1,80%, ma questo, paradossalmente, ci rassicura, poiché significa che l’azienda non cercherà di risparmiare sul prodotto, sul servizio o sul personale, ma punterà piuttosto sulla qualità.”

Nel corso di un'intervista rilasciata alla nostra redazione, Bellafiore ha spiegato i motivi del ritardo nell’avvio del servizio mensa: “La società ricorrente, la Cot, che gestiva il servizio in precedenza, si è rifiutata di consegnare i locali, sperando di ottenere una proroga tramite il ricorso al Tar. Abbiamo dovuto avviare un contenzioso per recuperare i locali e, solo mercoledì pomeriggio, ci sono stati consegnati gli ultimi spazi. Abbiamo quindi invitato Serenissima a prendere in consegna i locali. Ora è necessario completare alcune procedure, come le volture e la contrattualizzazione del personale, per cui ci vorrà ancora qualche giorno.”

Bellafiore ha poi parlato delle nuove tariffe della mensa scolastica: “Le nuove tariffe sono già in vigore, ma l’amministrazione comunale ha già manifestato l'intenzione di ridurle. Abbiamo recuperato fondi dal MIUR destinati all’abbattimento dei costi e l’amministrazione sta stanziando ulteriori somme per ridurre le tariffe.”

Qui l'intervista video completa al presidente di Marsala Schola, Sergio Bellafiore.