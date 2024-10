Trapani, arrestato spacciatore: ha in casa centinaia di dosi tra crack, cocaina e hashish

12/10/2024 10:02:00

A Trapani, un uomo di origine gambiana è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso con centinaia di dosi di crack e altre sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto mercoledì 2 ottobre durante un normale controllo del territorio da parte della Squadra Mobile e degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da una lite tra due uomini in strada. Uno dei due, apparso particolarmente nervoso durante il controllo, è stato portato in Questura per l'identificazione. Una volta all’interno degli uffici, l’uomo ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti droga, cercando poi di fuggire. La sua fuga è stata però prontamente bloccata dagli agenti, che lo hanno perquisito trovando anche un coltello e due punteruoli.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio "market della droga". All'interno dell’appartamento sono stati trovati vari tipi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, anfetamine, hashish e marijuana, già suddivise in dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, la polizia ha sequestrato circa tremila euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Nel complesso, gli agenti hanno sequestrato 50 grammi di cocaina e crack, 300 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. A seguito del ritrovamento e della gravità della situazione, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Trapani. Il 5 ottobre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.