  Addio a Francesco Savalli, primo arbitro trapanese in Serie B ed ex dirigente del Trapani Calcio

13/10/2024 18:13:00

Si è spento all'età di 81 anni Francesco Savalli, figura storica del calcio trapanese e primo arbitro della sezione di Trapani a raggiungere il massimo traguardo, dirigendo partite in Serie B. Nato a Erice il 13 marzo 1943, Savalli ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio locale, non solo come arbitro, ma anche come dirigente del Trapani Calcio.

Savalli esordì in Serie B l'11 giugno 1978, a Modena, dove diresse la partita tra Modena e Ascoli, conclusasi con il risultato di 2-3. Aveva 35 anni e da quel momento, per circa un anno, ha continuato a calcare i campi della cadetteria, concludendo la sua carriera arbitrale in Serie B il 7 ottobre 1979, con la partita Sampdoria-Pisa terminata 0-0.

Oltre alla sua carriera sul campo, Francesco Savalli ha svolto un importante ruolo dirigenziale nel Trapani Calcio, contribuendo alla crescita della squadra e al consolidamento della sua presenza nel panorama calcistico siciliano.