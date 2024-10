Il presidente dell’Antimafia regionale su “Iddu” a Castelvetrano, “Il film poteva fare di più”

15/10/2024 06:00:00

Antonello Cracolici, presidente della Commissione parlamentare antimafia regionale, il film su Messina Denaro l’ha visto a Castelvetrano, domenica scorsa. Come si è ripetuto più volte, “Iddu”, di Grassadonia e Piazza, è stato proiettato al teatro Selinus, dopo il no di Salvatore Vaccarino alla proiezione nel suo cinema Marconi (unica sala in città). Avevamo fatto qualche domanda al sindaco di Castelvetrano, Lentini, che non si era mostrato favorevole ad una possibile proiezione nelle scuole, ma abbiamo raccolto anche le impressioni di Cracolici, all’uscita dall’ultimo spettacolo.

Presidente, che cosa l’ha colpita del film su Messina Denaro?

Mah, un film. Una ricostruzione anche di fantasia, partendo da una storia vera. Un intreccio di relazioni che probabilmente hanno anche elementi di verità. Il rapporto tra i Servizi, i personaggi che sono stati di fatto utilizzati per cercare di arrivare a Matteo Messina Denaro…

Le è piaciuto?

Forse il film poteva fare di più, per dare anche il senso che lo Stato comunque ha vinto, rispetto ad una storia che rimane torbida. Ad ogni modo, mi pare che racconti un uomo che comunque ha perso. Ha perso perché è morto, ma soprattutto perché è stato arrestato. Ed è stato arrestato prima che morisse, a differenza del padre.

Lo farebbe vedere nelle scuole?

Non lo so questa è una libera scelta. E’ un prodotto commerciale che sta andando nelle sale cinematografiche ed è giusto che chi vuole vederlo lo veda.

Perché è venuto a vederlo proprio qui a Castelvetrano?

Sono venuto oggi a Castelvetrano proprio perché il messaggio che volevamo in qualche modo si affermasse è che nessuno può impedire a nessuno di vedere un’opera cinematografica.

Egidio Morici