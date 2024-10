Arresto movimentato a Trapani: Carabinieri e Vigili del Fuoco intervengono in via Madonna di Fatima

16/10/2024 15:16:00

A Trapani, in via Madonna di Fatima, angolo via del Legno, si è verificato un arresto piuttosto movimentato che ha richiesto l'intervento congiunto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. I militari dell'Arma si sono presentati all’abitazione di un uomo per notificargli un provvedimento legato a una denuncia per maltrattamenti in famiglia, presentata dalla compagna, che è stata successivamente trasferita in una comunità protetta.

Quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta, l’uomo ha rifiutato di aprire, costringendo i Carabinieri a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, giunti sul posto con un’autoscala, hanno consentito ai militari di accedere all’abitazione.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato condotto in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto. Attualmente si trova agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.