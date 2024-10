 Terribile carambola sulla SS115: coinvolte quattro auto vicino al Baglio Basile, feriti in ospedale

16/10/2024 08:42:00

Una terribile carambola tra quattro auto è avvenuta questa mattina intorno alle 8:00, sulla Strada Statale 115, tra Marsala e Mazara, che si conferma uno dei tratti più pericolosi della provincia di Trapani. Come accade spesso, l'incidente è avvenuto nei pressi del Baglio Basile, una zona tristemente nota per la sua alta incidentalità. Quattro auto sono rimaste coinvolte in una drammatica carambola che ha lasciato feriti, subito trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo.

I mezzi coinvolti sono una vecchia Kia Sportage, che ha riportato danni gravissimi con la parte anteriore completamente distrutta, e una Lancia Ypsilon anch'essa seriamente danneggiata all'avantreno. A subire meno danni sono stati una Kia Rio e una Opel Corsa, ma la violenza dell’impatto è stata tale da rendere la strada pericolosa anche per gli altri automobilisti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, polizia e carabinieri, mentre la strada è temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Alla Lancia Ypsilon la violenza dell’impatto ha fatto volare una ruota, completa di mozzo, sulla carreggiata, aggiungendo ulteriore rischio per chi transitava nell’area.

Oltre ai danni materiali, il tratto di strada è reso estremamente pericoloso dalla presenza di carburante disperso sull'asfalto, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.

La SS115 continua a essere teatro di incidenti gravi, soprattutto in questo specifico tratto nei pressi di Baglio Basile. La pericolosità della strada e la mancanza di adeguate misure di sicurezza restano questioni irrisolte, aggravando la preoccupazione dei cittadini che ogni giorno la percorrono.