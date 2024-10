17 Ottobre: Migranti in Albania, Sinner trionfa a Shanghai. Via libera alla manovra da 30 miliardi

17/10/2024 07:02:00

Le principali notizie di oggi, 17 ottobre 2024.

Migranti: 4 dei 16 trasferiti in Albania tornano in Italia, polemiche e vertice UE

Quattro dei 16 migranti trasferiti in Albania stanno già tornando in Italia. Due di loro erano malati e gli altri si sono dichiarati minorenni. Oggi, a Bruxelles, si tiene un importante vertice dell’Unione Europea sulla migrazione, mentre la polemica in Italia continua a crescere.

Israele attacca ancora l'Unifil, Meloni in visita in Libano venerdì

Un tank dell'Idf israeliano ha colpito una torretta di controllo dell’Unifil, provocando nuove tensioni. Giorgia Meloni volerà in Libano venerdì per affrontare la questione, ma non visiterà il contingente italiano. Intanto la Cnn riferisce che il piano di Netanyahu per colpire l’Iran è pronto.

Liam Payne, ex cantante degli One Direction, precipita dal balcone in Argentina

Liam Payne è precipitato dal balcone di un albergo a Buenos Aires. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. Payne, che sembrava alterato, è attualmente sotto osservazione mentre migliaia di fan si sono radunati fuori dall’ospedale.

Sinner trionfa a Riad, continua la Six King Slam

Nella prima gara del Six King Slam, Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con un netto 6-0, 6-3, mentre Carlos Alcaraz ha battuto Rune 6-4, 6-2. Oggi Sinner affronterà Novak Djoković mentre Alcaraz se la vedrà con Rafael Nadal. I giocatori sconfitti hanno comunque lasciato Riad con un premio da 1,5 milioni di dollari.

Manovra 2025, scontro sulla Sanità: 17,4 miliardi per cuneo fiscale e Irpef

Il Consiglio dei ministri ha presentato una manovra economica da 30 miliardi, con 17,4 miliardi destinati a cuneo fiscale e Irpef. Tuttavia, i medici sono sul piede di guerra, protestando per i 3,7 miliardi promessi alla Sanità, giudicati insufficienti.

Maltempo in Liguria, scuole chiuse per frane e allagamenti

In Liguria il maltempo ha causato allagamenti e frane, colpendo in particolare la zona di Savona. Oggi le scuole resteranno chiuse in molti comuni della regione.

Maternità surrogata diventa reato universale: polemiche sulle nuove misure

Il reato di maternità surrogata è diventato universale in Italia, con pene che prevedono fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro per chi la pratica all'estero. La nuova legge ha scatenato polemiche e reazioni contrastanti.