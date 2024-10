Nel 2025 Sicilia e Stati Uniti più vicine: 13 voli settimanali tra Palermo, Catania e New York

17/10/2024 00:00:00

A partire dalla prossima estate, la Sicilia sarà collegata agli Stati Uniti con 13 voli diretti settimanali tra Palermo, Catania e New York, operati da Neos, Delta Air Lines e United Airlines. Una novità che segna un passo importante per i collegamenti tra l’Isola e gli USA, favorendo non solo il turismo ma anche le relazioni economiche e culturali tra i due territori.

Questa mattina, a Palazzo Orleans, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò, ha incontrato Matteo Curcio, vicepresidente della Delta Air Lines per Europa, Africa e India. Durante l’incontro si è discusso delle strategie di espansione della compagnia americana e delle opportunità offerte dal potenziamento delle rotte tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

«Ringrazio Curcio e la Delta Air Lines per l'attenzione verso la nostra regione. Con i 7 voli settimanali di Delta da Catania a New York, salgono a 13 i collegamenti tra la Sicilia e gli USA. Un risultato straordinario che conferma l’attrattiva della nostra terra anche oltre l’Atlantico, dove vivono molti siciliani di seconda e terza generazione», ha dichiarato l’assessore Aricò. «Questo sviluppo non solo rafforza i due scali di Palermo e Catania, ma rappresenta un impulso alla crescita turistica ed economica di tutta la Sicilia, confermando il suo ruolo strategico nel Mediterraneo».

La compagnia italiana Neos, parte del gruppo Alpitour, ha già annunciato l'aumento dei voli tra l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e il JFK di New York, portando la frequenza da due a tre collegamenti settimanali per la stagione estiva. United Airlines, dal canto suo, offrirà tre voli settimanali tra Palermo e Newark, uno dei principali aeroporti di New York. Infine, Delta Air Lines ha ufficializzato una nuova rotta giornaliera dall'aeroporto Fontanarossa di Catania al Kennedy di New York, che contribuirà ulteriormente ad aumentare i flussi turistici e commerciali tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

Questi nuovi collegamenti aerei aprono scenari promettenti per lo sviluppo della regione, rafforzando la sua posizione come snodo strategico per il trasporto internazionale e il turismo.