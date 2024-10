"Marsala sommersa dai rifiuti: il sindaco Grillo promette spiagge, ma ignora il degrado"

17/10/2024 10:20:00

Egregio direttore ormai tutti hanno capito che il sindaco Grillo, non vede e non ascolta e continua a raccontare la città a modo suo, promettendo che nel futuro, non si sa quale, Marsala non solo cambierà volto, ma avrà anche le spiagge in centro.

Nel frattempo questi luoghi sono sempre più pieni di rifiuti di qualsiasi natura, come del resto tantissime altre zone. Le discariche a cielo aperto si trovano ovunque, e non è un problema solo di decoro ma anche di igiene. E’ così difficile tenere la città comprese le contrade più pulita? E’ così difficile posizionare delle telecamere almeno nelle zone delle micro e macro discariche con dei vigili dedicati a questo servizio? Perché i turisti debbono andar via con questo brutto ricordo? Non c’è dubbio che a buttare i rifiuti sono dei soggetti incivili, che verosimilmente non pagano la TARI, ma sta all’amministrazione pulire la città e far pagare la tassa sui rifiuti a chi ancora non la paga.

Tutto ciò significa fare l’amministratore e non il politico. Purtroppo la città è talmente abbandonata e senza controlli dove ognuno si può permettere di fare ciò che vuole, tanto ha la certezza di non essere scoperto. Queste sono foto all’ingresso del parco della Salinella e nella colmata a pochi centinaia di metri dal centro città ben evidenti dalla strada che porta ai lidi sud, discariche a cielo aperto, alla faccia del decoro, dell’igiene e dell’aumento della Tari. Ma il sindaco da politico per sviare l’attenzione dai tanti problemi che affliggono Marsala preferisce parlare di future spiagge del centro città.

Dott. Alberto Di Girolamo