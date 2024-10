Marsala e Salemi: controlli straordinari della Polizia di Stato, identificati centinaia di soggetti 

18/10/2024 18:22:00

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Marsala e Salemi, decisi in seguito alle determinazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP), presieduto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e predisposti dal Questore della Provincia, Giuseppe Felice Peritore, in collaborazione con i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Queste operazioni di sicurezza hanno coinvolto un consistente schieramento interforze, comprendendo militari dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”, oltre alle Polizie Locali.

A Marsala, durante la scorsa settimana, sono stati effettuati 13 posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 273 persone, tra cui tre extracomunitari, e al controllo di 130 veicoli. Sono state elevate 14 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, con il ritiro di 4 patenti e una carta di circolazione.

Durante le operazioni sono stati controllati numerosi pregiudicati soggetti a obblighi di legge, nonché soggetti detentori di armi, per verificare che fossero custodite secondo le prescrizioni normative. Inoltre, è stato eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare per un individuo colpito da un cumulo di pene, che deve scontare un residuo di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione.

Anche a Salemi le operazioni di controllo sono state capillari. Sono stati allestiti 15 posti di controllo, durante i quali sono state identificate 213 persone e controllati 139 veicoli. Sono state elevate tre violazioni al Codice della Strada e sono stati controllati soggetti pregiudicati sottoposti a obblighi.

Nel corso delle attività, sono state eseguite due perquisizioni personali ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75, che hanno portato al sequestro di tre oggetti atti a offendere. Un individuo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.