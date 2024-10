 Emergenza idrica nel trapanese: stanziati nuovi finanziamenti per fronteggiare la crisi

18/10/2024 12:30:00

La cabina di regia regionale ha notificato una serie di finanziamenti destinati all’ATI Trapani, ente di governo beneficiario e coordinatore, e ai comuni attuatori. Questi fondi, frutto di incontri e proposte presentate dai comuni in sede di conferenza di servizio regionale, sono stati stanziati per interventi di carattere urgente volti a fronteggiare e mitigare la crisi idrica che affligge la provincia di Trapani.

Ecco i principali interventi finanziati:

Comune di Vita: Rifunzionalizzazione del pozzo comunale in contrada Lazzareto, con un contributo di 22mila euro per la realizzazione dei lavori e l’acquisizione di mezzi e attrezzature.

Comune di Mazara del Vallo: Realizzazione di due pozzi gemelli presso il pozzo Bonacasa e il pozzo San Miceli, per un totale di 120mila euro.

Comune di Trapani: Revamping e riutilizzo dei pozzi in contrada Inici, a beneficio anche dei comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo, con un finanziamento di 393mila euro.

Comune di Castellammare del Golfo: Realizzazione di una nuova bretella di collegamento per la frazione di Alcamo Marina, con un investimento di 54mila euro.

Inoltre, anche il Comune di Marsala ha recentemente ottenuto un finanziamento di 320mila euro per la realizzazione di due nuovi pozzi nell’area del pozzo Semeraro. A questi si aggiunge il finanziamento, ottenuto a fine agosto, del Comune di Campobello di Mazara, che ha ricevuto 98.000 euro per la costruzione di un pozzo gemello.

Ricordiamo che già a giugno altri comuni avevano ottenuto finanziamenti per un totale di circa 1,5 milioni di euro, destinati a Trapani, Calatafimi Segesta, Salemi, Castelvetrano e San Vito Lo Capo. Grazie a questi interventi, la provincia di Trapani ha incrementato la disponibilità idrica di circa 250-300 litri al secondo rispetto all’inizio della dichiarazione di emergenza nazionale, grazie anche all’impegno del governo nazionale, regionale e della Protezione Civile, sotto la cabina di regia regionale guidata dal Dott. Cocina.

Ulteriori finanziamenti sono attesi nei prossimi giorni, in seguito alle decisioni già prese in sede di cabina di regia regionale.

La governance politica e gestionale di ATI Trapani, attraverso il suo presidente Francesco Gruppuso, ha espresso soddisfazione e gratitudine per il lavoro svolto, ringraziando in particolare i membri della cabina di regia regionale. "Si sta facendo il massimo per affrontare una grave emergenza, garantendo il benessere dei cittadini della provincia di Trapani e dei turisti che vi soggiornano", ha dichiarato Gruppuso.