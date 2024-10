Dissesto idrogeologico, a Marsala controlli preventivi ai tombini e nelle zone a rischio 

19/10/2024 16:00:00

Marsala si prepara ad affrontare il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per il fine settimana, intensificando le misure di prevenzione e monitoraggio sul territorio comunale. Il sindaco Massimo Grillo ha annunciato che sono stati avviati interventi mirati nelle aree a maggior rischio idrogeologico, seguendo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino regionale, emanate lo scorso agosto.

"Il monitoraggio delle aree critiche continua, come previsto dalle direttive regionali," ha dichiarato il sindaco Grillo, aggiungendo che le misure sono state discusse durante una conferenza di servizi, alla presenza del vicesindaco Giacomo Tumbarello e del segretario generale Andrea Giacalone. In quell'occasione, sono emerse diverse criticità idrogeologiche, soprattutto lungo il fiume Sossio, considerato uno dei punti più vulnerabili. Il sindaco ha chiesto particolare attenzione ai tecnici comunali e alla Protezione Civile, sollecitando anche la collaborazione del Libero Consorzio, che ha già avviato alcuni interventi lungo il corso del fiume.

Un’importante novità riguarda proprio il fiume Sossio: la scorsa settimana è stata firmata una convenzione tra il Comune e l'Autorità di Bacino per eseguire interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con un finanziamento di 260mila euro, sarà attuato un progetto per la pulizia del canale di scolo e delle aree limitrofe lungo un tratto del fiume, approvato dall’amministrazione comunale.

Nel frattempo, proseguono le verifiche su altre zone critiche della città, tra cui Corso Calatafimi, Piazza Piemonte Lombardo e via Ugdulena. Altrettanto importante è il lavoro in corso in via Vecchia Mazara, dove si sta intervenendo sulla rete fognaria occlusa, che non veniva pulita da decenni, e sul viadotto dello Scorrimento Veloce “Ospedale-Aeroporto”.

Avviati sopralluoghi su altre aree e strutture potenzialmente pericolose in caso di abbondanti piogge, assicurando che tutte le misure necessarie verranno messe in atto per prevenire disastri legati al dissesto idrogeologico e garantire la sicurezza della popolazione.