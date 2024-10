Castelvetrano: furgone si ribalta sotto il ponte di via Partanna, autista trasferito in ospedale

19/10/2024 20:47:00

Incidente stradale oggi pomeriggio a Castelvetrano, dove un furgone Iveco si è ribaltato intorno alle 17:30 in via Partanna, quasi sotto il ponte. Alla guida del mezzo c’era A. A., un uomo di 42 anni, residente a Castelvetrano, che è stato trasportato in ospedale in via precauzionale.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, noleggiato, stava percorrendo la strada in direzione di Partanna quando ha urtato contro il cornicione del ponte, probabilmente a causa di un errore di calcolo dell'altezza del mezzo. Il forte impatto ha provocato il ribaltamento del furgone, causando il blocco temporaneo della circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità. Le condizioni del conducente, trasferito in ospedale per controlli, sembrano non destare particolari preoccupazioni.

L’incidente ha causato qualche disagio al traffico della zona, ma fortunatamente non si registrano altre persone coinvolte.