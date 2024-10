La prima prova casalinga per la EnoDoro Marsala Volley sarà contro le napoletane della Oplonti

19/10/2024 08:00:00

La seconda giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile coincide con l’esordio casalingo della EnoDoro Marsala Volley che al Palazzetto dello Sport di Marsala affronterà la Co.Ge. Vesuvio Oplonti Napoli di Coach Ciro Alminni. Le napoletane, neopromosse in serie B1, hanno perso la prima sfida stagionale in casa contro la quotata VolleyRò ed affronteranno la trasferta in terra lilibetana con la voglia di riscatto che contraddistingue le compagini campane. Le ragazze di Coach Luca D’Amico, invece, partite con il piede giusto grazie alla netta vittoria contro le romane del Santa Lucia, vogliono da subito allungare la striscia positiva per dare il primo segnale di continuità al torneo. “Iniziare con una vittoria fa sempre bene al morale – dichiara il libero Cecilia Oggioni – Abbiamo studiato le prossime avversarie e confermo che sono un roster molto interessante, il fatto che abbiano perso la prima non dimostra nulla, hanno un buon gioco che non deve farci sottovalutare l’impegno”.

Lavoro settimanale diviso tra pesi, palla e video per non lasciare nulla al caso in un match per nulla scontato. “Qualche ora dopo il match di Roma, avevamo già la testa alla sfida di domenica prossima – dichiara il secondo allenatore Lucio Tomasella – perché in questa categoria tutti gli avversari sono tosti. La cosa che abbiamo riscontrato in noi è che abbiamo tanti margini di miglioramento ed abbiamo le carte in regola per fare bene anche domenica. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, domenica 20 ottobre 2024 con inizio alle ore 15.45, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro EnoDoro Marsala Volley Vs Co.Ge. Vesuvio Oplonti NA sarà il Sig. Giordano Amarisse coadiuvato dal Sig. Marco Zunico.