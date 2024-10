La 72ª Stagione di MEMA si apre con il Better Call Duo: un viaggio tra classica e popolare

20/10/2024 12:39:00

Si inaugura oggi la 72ª Stagione di MEMA (Mediterranean Music Association), in collaborazione con Trapani Classica, con il concerto del Better Call Duo. Il duo, composto dai talentuosi chitarristi Chieko Hata e Stefano Palamidessi, presenterà il loro album "Meaningful Pop" alle ore 18:30 presso la Chiesa di Sant'Alberto in via Garibaldi, a Trapani.

Il programma del concerto offre un affascinante viaggio musicale, spaziando dall’Italia al Giappone e attraversando la Francia. La loro musica unisce sapientemente la tradizione classica a influenze popolari, offrendo un repertorio che include opere di compositori come Gioachino Rossini, Shingo Fujii, Pierre Petit, Rolando Dyens e Mario Gangi.

"Meaningful Pop", pubblicato da Da Vinci Classics, è stato già al centro di un tour internazionale che ha toccato paesi come Inghilterra, Irlanda, Giappone, Cina e Corea. Nonostante la loro recente formazione come duo, Hata e Palamidessi hanno alle spalle carriere individuali di grande successo, con oltre 2000 concerti e più di venti premi in competizioni internazionali.

Per chi fosse interessato, i biglietti sono disponibili al prezzo di €10 (intero) e €7 (ridotto per studenti fino a 24 anni). È possibile acquistarli online sul sito ufficiale www.memassociation.org o prenotare tramite WhatsApp al numero +39 3761380272. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica classica e non solo!