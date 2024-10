Angela, la barista nigeriana che ha salvato il motociclista trascinato dall'acqua a Catania

21/10/2024 08:16:00

In un momento di estrema emergenza, mentre la città di Catania era colpita da un violento nubifragio, Angela Isaac, una giovane donna di 28 anni originaria della Nigeria, si è distinta per il suo coraggio. Lavorando come barista al Bar Pellegrino, Angela ha dimostrato una prontezza e un altruismo fuori dal comune, guadagnandosi l’ammirazione del web e della città intera.

Angela, che vive a Catania da sei anni e ha un bambino di due anni, si trovava al lavoro quando ha notato una scena drammatica fuori dal suo bar: una moto veniva trascinata dalla furia dell’acqua, e subito dietro un uomo lottava disperatamente contro la corrente, incapace di salvarsi.

«C’erano altre persone, anche uomini, ma nessuno si muoveva per aiutare quel signore», ha raccontato Angela. «Non ci ho pensato due volte, mi sono buttata nell’acqua per salvarlo». Nonostante la corrente fosse fortissima e il pericolo reale, Angela ha usato tutte le sue forze per trascinare il motociclista in salvo fino all’ingresso di un negozio, dove solo a quel punto altre persone sono intervenute per aiutarla.

Il video del suo coraggioso intervento è diventato virale, diffondendosi rapidamente sui social media e catturando l’attenzione di migliaia di persone che hanno elogiato il suo gesto. Ma Angela, con estrema umiltà, non ha cercato gloria: «Non conosco chi ha fatto il video. Mi aspettavo magari che qualcuno venisse ad aiutarmi, ma non è successo. Ho fatto tutto ciò che potevo e poi sono tornata a lavorare».

Angela Isaac non è solo una giovane madre e una lavoratrice instancabile, ma anche un simbolo di solidarietà e coraggio. In una situazione in cui molti sarebbero rimasti paralizzati dal terrore, lei ha agito senza esitazione, salvando una vita. Catania, e non solo, le deve un grande grazie per il suo eroico gesto.