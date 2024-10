Castelvetrano, l'ex docente Angela Calabrese Liotta scrive il suo secondo libro a 93 anni

21/10/2024 21:20:00

La passione per i classici greci e Dante Alighieri ha accompagnato Angela Calabrese Liotta per tutta la sua vita e non l'ha abbandonata nemmeno ora, all'età di 93 anni, nella residenza per anziani di Castelvetrano.

Ex insegnante di liceo, la professoressa Calabrese Liotta ha recentemente pubblicato il suo secondo libro, Dante alla luce del mondo greco (edizioni Multiverso), che verrà presentato domenica 20 ottobre alle ore 17 presso la chiesa di San Domenico a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Questo volume rappresenta l'ennesimo impegno letterario di una donna che, per oltre 40 anni, ha formato generazioni di studenti liceali nella sua città natale. Nel libro, l'autrice si confronta con un tema inusuale: mette in relazione Dante Alighieri con i classici greci. "Di solito non vengono studiati insieme," spiega l'ex docente, "ma io ho realizzato un'analisi che evidenzia come Dante, pur profondamente religioso, condivida molte somiglianze con le figure della cultura greca". Il libro, scritto con sorprendente velocità, è stato completato in pochi mesi: "Quando ho iniziato a scrivere, mi sono sentita come un fiume in piena," racconta la novantatreenne, "dedicando alcune ore al mattino e altre al pomeriggio, ho portato a termine l'intero lavoro".

Dopo 17 anni trascorsi in una struttura per anziani a Milano, Angela Calabrese Liotta ha scelto di fare ritorno a Castelvetrano. "Avevo bisogno di rivedere il cielo azzurro, il mare e i templi di Selinunte," spiega, "elementi che a Milano mancavano. Qui ho potuto riscoprire i sapori autentici della cucina siciliana". A Castelvetrano, il suo rigore e il suo insegnamento sono ancora vivi nella memoria di molti. "Se i miei ex studenti si ricordano ancora di me, significa che ho fatto un buon lavoro," ammette con orgoglio. Tra i ricordi più preziosi dei suoi anni di insegnamento c'è l'organizzazione della "camminata selinuntina" con gli studenti nel parco archeologico di Selinunte, e il gemellaggio con la Grecia. "Per anni ho portato i miei studenti a teatro a Palermo, perché credo fermamente che il teatro completi la loro formazione".

Alla presentazione del libro parteciperanno diverse associazioni e club service. "Sarà una grande festa per mamma," ha dichiarato la figlia, la giornalista Eliana Liotta. In chiusura, la professoressa Calabrese Liotta lancia un appello: "Amate e vivete l'antica città di Selinunte. È una testimonianza straordinaria che deve essere vissuta, protetta e promossa. Portate i vostri figli tra i templi, e ai miei colleghi docenti dico: accompagnate i vostri studenti dove i greci ci parlano ancora di bellezza e di storia". (Ansa)