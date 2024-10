21/10/2024 06:00:00

• Basket: che sofferenza per la Trapani Shark. I granata vincono a Varese 109-100 nell'anticipo della quarta giornata del campionato di serie A di pallacanestro, e lo fanno al termine di una partita letteralmente dai due volti. Trapani ripropone Galloway, anche se non dall'inizio, ma è Varese a partire forte sin da subito, con un primo quarto incredibile, nel quale riesce a chiudere il periodo sul 24-33. Il secondo quarto inizia pure peggio per i granata di Repesa, perché Trapani non riesce a fermare Varese che vola sul +18 (48-30) con il canestro di Hands. A questo punto, però, avviene il miracolo sportivo, a partire dai canestri di Robinson e Horton. La tripla di Petrucelli porta i granata sul 39-51, quindi, con 6 tiri liberi consecutivi Trapani comincia a tornare a contatto, fino al 52-57 di Horton alla fine del secondo quarto. Terzo periodo più equilibrato con le due squadre che si affrontano senza avere la netta superiorità sull'altra, ma con Trapani che recupera fino al -4 (59-63) e poi mette il naso avanti sul 79-78. Nell'ultimo quarto spettacolo a scena aperta con continui capovolgimenti di fronte nel punteggio fino all'allungo del Trapani sul +7 di Yeboah, Varese torna a -2 ma i granata reagiscono di squadra e non si fanno riprendere, fino al 109-100 con cui vinceranno in trasferta la loro terza partita stagionale.

• Ginnastica: si è tenuta a Rosolini la prima prova del Campionato Regionale di squadra Gold Allieve 3A e 3B e la prima prova del Campionato Individuale Eccellenza di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. L’unica società della provincia di Trapani a prender parte al massimo Campionato a squadre previsto per il settore giovanile è l’Associazione Sportiva Marsala Gym Lab presente con la squadra formata dalle ginnaste Greta Arceri, Asia Bernardone, Sofia De Filippi e Rachele Sciacca, classi 2014 e 2015, che sono riuscite a raggiungere l’obiettivo fortemente voluto dalla società e per il quale, da giugno, è stato lanciato l’ambizioso progetto “Squadra Gold”, ben accolto dalla Tecnica Federale Gilda Tortorici, dalle ginnaste aderenti e dalle famiglie. Così la Tecnica Gilda Tortorici: “Non prendevamo parte al Campionato a squadre Gold allieve dal 2019, dove conquistammo la finalissima a 10 e quindi ci tenevamo particolarmente; abbiamo lavorato duramente e a testa bassa, sapendo che non sarebbe stato né facile né certo riuscire ad essere pronte. Le ginnaste e le famiglie hanno risposto positivamente aderendo favorevolmente al progetto e con un ottimo lavoro di squadra e una buona pianificazione ce l’abbiamo fatta".

• Automobilismo: un altro successo stagionale per Alessio Bruno nella Monte Erice Virtuale e con lo stesso Bruno che ha fatto due su due nella gara in provincia di Trapani. Il pilota su Osella FA30 ha disputato due gare di assoluto spessore, andando a vincere dopo il precedente trionfo alla Nissena. La seconda piazza assoluta è andata al sempre veloce Manolo Polonioli, che su Norma M20 FC ha provato a tenere il passo del diretto avversario. Terzo sul podio assoluto Salvatore Vitaggio, che con la sua Osella PA2000 Evo ha comunque trionfato nella classe di appartenenza nelle 2000. Ennesima gara dai grandi numeri per Modders Squadra Corse, che ha portato al via quasi 120 piloti virtuali, nella seconda tappa dell'E-CIVM 2024.

• Calcio serie C: cinque reti ad una squadra che non ne subiva da 4 partite e il Trapani torna al successo, annichilendo l'Audace Cerignola, la sorpresa di questo avvio di campionato di serie C. I granata, scesi in campo con la maglia celeste, hanno sbloccato il punteggio dopo appena 7 minuti con una perfetta inzuccata di Silvestri che, su calcio d'angolo, ha incornato il pallone all'altezza del dischetto del rigore, gonfiando la rete alle spalle del portiere dell'Audace Cerignola. Trovato il vantaggio, il Trapani non ha smesso di spingere ed ha trovato il raddoppio di Bifulco al 16', concludendo nel modo migliore il contropiede avviato da Fall, bravo a recupera il pallone. Il Trapani non concede tregua agli avversari e al 38' mette a segno pure la terza rete con Fall, il più lesto a riprendere una ribattuta del portiere pugliese. A chiudere virtualmente la contesa ci pensa Lescano in avvio di ripresa e, così, il secondo tempo si trasforma in una formalità, anche se non mancano ugualmente le emozioni tra cui la rete dell'Audace Cerignola con Sainz-Mata e il suo tiro dal limite, quindi, all'89' ancora a segno il Trapani con Celiento, di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Trapani praticamente perfetto e che con questo successo rilancia le sue ambizioni per la corsa al primo posto che assicura la promozione diretta in serie B.

• Calcio Eccellenza: terza sconfitta consecutiva per il Marsala 1912 che subisce la settima rete in campionato tutte su palla inattiva e perde il match casalingo contro il San Giorgio Piana per 0-1 al 20’ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Chinnici che raccoglie una palla vagante al limite dell’area e batte Michele Furnari spiazzato da una deviazione del compagno Riccardo Mangiaracina. La reazione del Marsala è rabbiosa e qualche minuto dopo sarà Simone Martorana, abilmente liberatosi in area avversaria, a battere a colpo sicuro, ma la palla sorvolerà la traversa. Nella ripresa gli azzurri presseranno gli ospiti nella propria metà campo relegati a veloci ripartenze ma senza produrre occasioni di rilievo. Sarà il Marsala, invece, ad avere le occasioni del pareggio, con Riccardo Mangiaracina che defilato sulla destra proverà un difficoltoso tiro che si spegnerà però sul fondo e poi con l’occasionissima di Mustafa Troncoso che girerà di testa a colpo sicuro la palla del pareggio ma lambirà soltanto il palo a Cesay battuto. Gli azzurri, che nel secondo tempo avrebbero meritato il pareggio, si trovano invece con soli quattro punti in zona play out ma con la consapevolezza di avere i mezzi per poter tornare a sorridere al più presto possibile.

• Pallamano: l'AC Lyfe Style Handball Erice vince il match casalingo, valido per la sesta giornata del campionato serie A femminile di pallamano, contro Casalgrande Padana 30-17 (16-10) continuando a mostrare una pallamano di qualità davvero eccelsa che la posiziona tra le formazioni che ambiscono alla conquista dello scudetto. Match mai in discussione in cui le Arpìe fanno il bello ed il cattivo tempo sul parquet del Pala Cardella, ottima prestazione di tutte le ragazze ericine che firmano questo score: Ateba 9, Rios 4, Di Prisco 3, Losio 3, Tarbuch 3, Pessoa 2, Cozzi 2, Priolo 2, Villaroel 1, Coppola 1. Seconda affermazione consecutiva, nel campionato serie B maschile, per la Autosicura Pallamano Marsala di Coach Milenko Klijaic che batte in trasferta a Messina la locale Beach Team 25-44 (9-20) in una sfida mai in discussione dai primi attimi che è anche servita al Coach lilibetano per provare alcune soluzioni sia in difesa che in attacco. Questo lo score dei marsalesi: D'Alberti 6, Merghali 6, Rallo 5, Lo Cicero 5, D'Aguanno Samuel 5, Inguì 4, D'Aguanno Gioele 4, Cibotaru 4, Mattarella 3, Laudicina 2, Randazzo 1. Anche la Puleo Il Giovinetto Petrosino vince la sua seconda apparizione nel campionato di serie B, e lo fa in trasferta contro la Gagliano Aetna con il risultato di 23-37 (11-18). Così come per i marsalesi, anche i petrosileni di Coach Carmelo Benigno hanno giocato un match che si è da subito incanalato sulla giusta strada, una prestazione che certifica l'ottimo momento sportivo dei biancorossi che dopo la rinuncia alla serie A Bronze hanno l'intenzione di far pesare gli anni di esperienza nella massima serie nei confronti di qualsiasi avversario si porrà di fronte. Questo lo score di giornata: Tahar Yassin 9, Giacalone 6, Summa 4, Marino 3, Modello 3, Tahar Rayen 3, Mannone 2, De Vita 2, Lentini 2, Lo Cicero 2, Montalto 1.

• Volley B1: esordio casalingo con una netta vittoria per la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico che batte le campane della Vesuvio Oplonti Napoli per 3-0 grazie ai parziali 25/20, 25/16 e 25/22 in una sfida a senso unico in cui vi era l’esigenza per le lilibetane di conquistare l’intera posta in palio per dare un segnale di continuità alle avversarie in questo difficile campionato serie B1 di Volley femminile. E così è stato, in un Palazzetto dello Sport pieno di tifosi azzurri, che hanno applaudito la performance delle lilibetane, si è potuto assistere ad un netto predominio territoriale di capitan Varaldo e compagne che hanno giocato una buona pallavolo e soprattutto bloccato le ambizioni di conquista delle avversarie che sono riuscite a rimanere nel punteggio soltanto nel primo e nel terzo set per poi comunque capitolare appena il roster di casa ha potuto premere sull’accelleratore quel tanto che bastava per assicurarsi la netta vittoria finale.

Tabellino: Enodoro Marsala Volley – CoGe Vesuvio Oplonti 3-0 (25/20 – 25/16 - 25/22)

Enodoro Marsala Volley: Grippo 4, Pozzoni 9, Cecchini 5, Varaldo 16, Meniconi 4, Zingoni 2, Oggioni (L), Caserta 9, Carpio 1, Guastella 0, Bondavalli 0, Lo Gerfo ne (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Co.Ge. Vesuvio Oplonti: Bortolot 0, Gervasi 8, Vujko 1, Biscardi Laura 3, Biscardi Giada 14, Pepe 6, Lanari (L), Rendina 3, De Caprio 3, Esposito 0, De Santis (L2), Andretti ne, Pierro ne. Coach: Ciro Alminni; Secondo: Mariano Pirro.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 8/7, Oplonti 2/10 - Muri punto: Marsala 5, Oplonti 4 – Ricezione: Marsala 67%, Oplonti 44% - Attacco: Marsala 37, Oplonti 32.

Arbitri: Sig. Giordano Amarisse e Sig. Marco Zunico entrambi di Roma.