Politiche sociali, al via i corsi di formazione per assistenti familiari in Sicilia

22/10/2024 18:20:00

La Regione Siciliana ha annunciato l’avvio di corsi di formazione per assistenti familiari, con l’obiettivo di valorizzare la figura del caregiver e migliorare i servizi socio-assistenziali. L’iniziativa, promossa dall’assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali, è parte di un progetto finanziato con 12,6 milioni di euro provenienti dal Programma PR Sicilia FSE+ 2021/2027.

L’assessore Nuccia Albano ha sottolineato l’importanza di garantire servizi sociali accessibili ed efficienti, soprattutto per le persone non autosufficienti. «Vogliamo rafforzare l’offerta formativa su tutto il territorio regionale per garantire assistenza adeguata ai soggetti più vulnerabili», ha dichiarato. Formare figure professionali come gli assistenti familiari, ha aggiunto Albano, significa migliorare la qualità della vita degli assistiti e riconoscere il ruolo cruciale dei caregiver nel sistema socio-sanitario regionale.

L’avviso prevede il riconoscimento di crediti formativi per chi partecipa ai percorsi di assistente familiare. I destinatari sono disoccupati, inoccupati e inattivi, mentre gli enti di formazione siciliani accreditati alla “Formazione continua e permanente” potranno presentare istanza di partecipazione.

Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate tramite il sistema informatico regionale accessibile con SPID, attraverso il portale della Regione Siciliana.