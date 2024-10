Incidente sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi: auto distrutta a causa di una pozzanghera

22/10/2024 20:46:00

Un incidente si è verificato lungo lo scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della prima galleria vicino all'ospedale. Una vettura guidata da una donna ha sbandato a causa di una pozzanghera d'acqua accumulatasi sulla carreggiata. Fortunatamente, la conducente non ha riportato conseguenze fisiche, ma l'auto è andata quasi completamente distrutta.

Questo ennesimo incidente mette nuovamente in evidenza la pericolosità dello scorrimento veloce. L'asfalto, ormai da rifare, presenta avvallamenti che, anche in presenza di piogge leggere, fanno ristagnare l'acqua, rendendo la strada ancora più insidiosa. A peggiorare la situazione, la vegetazione ai lati della carreggiata invade la corsia di emergenza, nascondendo anche i catarifrangenti sui guardrail, aumentando il rischio di incidenti.

Lo scorrimento veloce non è pericoloso solo nelle gallerie, una delle quali è al buio da tempo. L’altra, quella di San Filippo e Giacomo, è regolata da un semaforo da ormai tre anni, con il traffico che procede a senso alternato. Per ripristinare la sicurezza sono necessari circa 15 milioni di euro, ma di interventi e della loro programmazione non c'è nulla in agenda.

I cittadini e gli automonilisti continuano a esprimere preoccupazione per la mancanza di interventi strutturali su una strada che temono. Molti si chiedono se si dovrà attendere una tragedia per vedere finalmente messe in atto le misure di sicurezza necessarie. Dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Grillo, da anni si attendono interventi sulla messa in sicurezza di questa strada che però non arrivano.