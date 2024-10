23 Ottobre 2024: accuse alla polizia, i migranti e la Cassazione, oggi la manovra in Parlamento

23/10/2024 06:53:00

Le principali notizie di oggi (23 ottobre 2024)

Accuse alla polizia, ira dell’Italia

I socialisti europei minacciano di sfiduciare Ursula von der Leyen a causa del suo appoggio alla politica migratoria di Giorgia Meloni. Tuttavia, i popolari affermano che non hanno i numeri necessari per farlo.

Ricorso in Cassazione per i migranti

Il governo ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza dei giudici di Roma che ha ordinato il rientro in Italia dei migranti provenienti dall'Albania.

Conferme sulla manovra

La manovra, che oggi arriverà in Parlamento, prevede il taglio del cuneo fiscale, un aumento di sei euro per le pensioni minime e l’abbassamento del tetto per gli stipendi dei dirigenti pubblici.

Richiesta ungherese contro l’eurodeputata Ilaria Salis

L’Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per l'eurodeputata Ilaria Salis, definendola «una criminale comune».

Razzismo nella polizia italiana

Una commissione del Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto accusando la polizia italiana di razzismo e intolleranza. L'Italia ha reagito con sdegno.

Manodopera in Italia insufficiente

Confindustria ha dichiarato che i migranti attualmente presenti non sono sufficienti a risolvere la carenza di manodopera in Italia. Secondo le stime, ne servirebbero 120 mila in più all’anno.

Hezbollah attacca la casa di Netanyahu

Hezbollah ha rivendicato l’attacco con un drone contro la casa al mare di Benjamin Netanyahu, rompendo una finestra nella sua camera da letto.

Accusa di fosforo bianco da parte di Israele

Il Financial Times ha riferito che l'esercito israeliano avrebbe usato fosforo bianco contro i soldati dell'Unifil durante le recenti operazioni.

Bill Gates sostiene Kamala Harris

Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari alla campagna elettorale di Kamala Harris.

Ingegnere bolognese salva la sua casa dalla piena

Un professore di ingegneria di Bologna ha salvato la sua casa dalla piena del fiume Ravone grazie ai suoi calcoli precisi su quando e dove sarebbe avvenuta l’esondazione.

Uomo si suicida dopo aver ucciso la moglie

L'uomo che aveva strangolato la moglie si è suicidato in carcere. La figlia ha esultato su Facebook.

Paracadutista disperso nel lago di Bolsena

Un paracadutista della Folgore è scomparso dopo essersi lanciato da un elicottero nel lago di Bolsena.

Morti celebri

Sono scomparsi l’attore Michael Newman, noto per il suo ruolo in Baywatch, e il giornalista Vittorio Mangili, che aveva iniziato la sua carriera quando la Rai era ancora l'Eiar.

Titoli

Corriere della Sera: Accuse alla polizia, ira dell’Italia

la Repubblica: "Razzismo nella polizia”

La Stampa: "In Italia deriva razzista” / Ira di Meloni e Mattarella

Il Sole 24 Ore: Superbonus, spese 2023 in dieci anni

Avvenire: La risorsa rifugiati

Il Messaggero: Freno alle assunzioni nella Pa

Il Giornale: Attacco ai nostri poliziotti

Leggo: In fuga dalla sanità lumaca

Il Fatto: La Corte Ue smonta / il decreto patacca

Libero: Sinistra a caccia di sbirri

La Verità: Vogliono arrestare i poliziotti

Il Mattino: La marcia in più dell’Italia

il Quotidiano del Sud: Il giallo del decreto Albania

il manifesto: Maysoon è libera, il processo va avanti

Domani: «Nei vostri occhi qualcosa non va» / E Urso impone l’ex socio d’affari