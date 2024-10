Mazara. Sindaco e amministratori guadagneranno di più. Ecco di quanto aumentano le indennità

24/10/2024 10:04:00

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri di Mazara del Vallo guadagneranno di più. Sono aumentate, infatti, le indennità. E Salvatore Quinci, primo cittadino di Mazara, percepirà 1400 euro in più al mese (lordi).

Con deliberazione n. 160 di oggi, in fase di pubblicazione nell'albo pretorio online, la Giunta municipale ha approvato l'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori del Comune di Mazara del Vallo.

La decisione è stata adottata - si legge nella deliberazione - ai sensi della legge regionale n. 13/2022 mentre con il decreto assessoriale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali dello scorso aprile sono state individuate le risorse a titolo di concorso della Regione alla copertura di parte del maggior onere da sostenere per gli Enti.

L'indennità di funzione del Sindaco di Mazara del Vallo è fissata al 45% dell'emolumento dei Presidenti delle Regioni come previsto dal combinato legislativo per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti.

Pertanto l'indennità di carica del Sindaco di Mazara del Vallo che prima era fissata dalla legge in circa 4mila 800 euro lordi mensili è ora fissata in 6mila 210 euro mensili lordi anche se occorre sottolineare che il Sindaco Quinci, come peraltro ha già fatto nel precedente mandato, percepirà un'indennità dimezzata e sempre al lordo della tassazione prevista non avendo richiesto l'aspettativa non retribuita dal proprio lavoro.

L'indennità di funzione prevista per il vice sindaco è del 75% di quella prevista per il Sindaco e pertanto ammonta a 4mila 657,50 euro lordi mensili.

Le indennità di funzione degli assessori componenti la Giunta municipale sono previste nella misura del 60% di quella prevista per il Sindaco e pertanto ammontano a 3mila 726 euro mensili lordi.

Stessa indennità di 3mila 726 euro lordi è prevista anche per il presidente del Consiglio Comunale, mentre l'indennità di funzione del vice presidente del Consiglio comunale è determinata nella misura del 60% di quella del Presidente del Consiglio comunale e ammonta pertanto a 2mila 235,60 euro mensili lordi.

Per quanto concerne l'adeguamento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali dovrà essere lo stesso Consiglio comunale ad approvare la rideterminazione, nel rispetto della legge vigente e della percentuale di incremento prevista per gli amministratori.