Marsala: processo per tentato omicidio di Davide Russo, disposta perizia medico-legale

24/10/2024 08:24:00

Ormai alle ultime battute il processo al 20enne petrosileno Vincenzo Piero Li Vigni per il violento “pestaggio” di un giovane disabile davanti ad un distributore automatico di sigarette di contrada Cuore di Gesù, il Tribunale di Marsala (presidente Saladino) ha disposto, ritenendola assolutamente necessaria ai fini della sentenza, una perizia medico-legale che dovrà stabilire se i colpi subiti dalla vittima hanno provocato lesioni guaribili in oltre 40 giorni o ne hanno messo in pericolo la vita. E se potevano causare la morte, anche in correlazione alla patologia della vittima.

Ed inoltre se una persona di medie capacità cognitive si poteva accorgere dell’handicap di cui soffre il giovane picchiato con calci e pugni. Per questa perizia il Tribunale ha incaricato il medico legale palermitano Pierangela Fleres, che dovrebbe riferire nell’udienza del prossimo 15 gennaio. Vincenzo Piero Li Vigni, i carcere dal 17 giugno 2023, nella notte tra il 14 e il 15 giugno dello scorso anno, insieme ad un minore per cui procede la Procura dei minorenni di Palermo, davanti ad un distributore automatico di sigarette in contrada Cuore di Gesù, si rese autore di un violento “pestaggio” ai danni del 33enne marsalese Davide Russo, costituitosi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Antonino Salvatore Giustiniano. E nel processo si è costituito parte civile anche il Comune di Marsala, rappresentato dall’avvocato Cosimo Di Girolamo.