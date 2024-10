La Ac Life Style Handball Erice batte le altoatesine del Mezzocorona e rimane a punteggio pieno

24/10/2024 19:34:00

Quinto successo in campionato per la AC Life Style Handball Erice, che rimane imbattuta, espugnando il parquet di Mezzocorona, nella gara valevole per il recupero della quinta giornata. Vero che le altoatesine si erano presentate a questa gara con uno score di nessuna gara vinta, ma hanno dimostrato di saper combattere sin dal primo minuto. Da sottolineare che le Arpie hanno dovuto rinunciare al contributo di Giulia Losio, convocata in Nazionale. Cosa che si ripeterà sabato prossimo, quando la AC Life Style Handball Erice riceverà la visita della Cellini Padova, per la sfida che varrà come recupero della sesta giornata. Una gara che si svolge con un andamento univoco, rimasta in equilibrio soltanto nei primi minuti 3-4 (7’), e poi indirizzata subito dal lato delle Arpie. Difficile rimarcare qualcosa che non sia l’accrescersi dei vantaggi per l’Ac Life Style Handball Erice, in una serata che ha confermato, comunque, l’ottima condizione atletica delle ragazze allenate da Ignacio Aniz Legarra Iñaki. capaci di recuperare al più presto energie mentali e fisiche dopo quattro giorni dall’ultima gara contro Casalgrande Padana. Il momento della stagione richiede maggior concentrazione possibile nel non abbassare la guardia, e le Arpie dimostrano di avere chiari gli obiettivi.

Tabellino: Mezzocorona-AC Life Style Handball Erice 15-35 (8-18)

Mezzocorona: Chandarli 1, Terrana, Fusina, Lona 1, Betta 2. Campestrini 2, Maurer, Ralecr, Demattio, Della Valle, Mazzucchi, Giovannini 1, Italiano 1, Nunez Santos 6, Pilati 1, Tenaglia. All. Alain Fadanelli.

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo 4, Bernabei, Villaroel 2, Tarbuch 3, Cozzi 5, Plazzotta 3, Benincasa, Iacovello, Di Prisco 2, Pessoa 7, Ateba 6, Rios 3, Pinto Pereira, Ramazzotti. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Arbitri: Davide Testa – Gianluca Testa

Prossimo turno: sabato 26 ottobre, ore 18, AC Life Style Handballl Erice-Cellini Padova (recupero della quarta giornata di campionato)