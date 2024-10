Intelligenza artificiale e medicina: un incontro a Trapani per capire il futuro della salute

24/10/2024 16:52:00

Vi siete mai chiesti come l'intelligenza artificiale può cambiare la nostra vita e, in particolare, il mondo della medicina? Se la risposta è sì, non potete perdervi la conferenza organizzata dall'AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) di Trapani, in programma martedì 29 ottobre alle 17:00 presso la sala conciliare del Palazzo del Governo.

L'evento, dal titolo "Il ruolo dell'intelligenza artificiale in sanità e in medicina", offrirà un'occasione unica per esplorare le incredibili potenzialità dell'IA nella diagnosi, nella cura delle malattie e nell'organizzazione dei servizi sanitari.

Immaginate diagnosi più rapide e precise, terapie personalizzate in base al nostro DNA, e una migliore gestione delle risorse ospedaliere: tutto questo grazie all'intelligenza artificiale!

Ma non mancherà un approfondimento sui possibili rischi e sulle sfide etiche che questa tecnologia pone. Perché l'innovazione deve sempre andare di pari passo con la consapevolezza e la responsabilità.

A guidarci in questo viaggio nel futuro della medicina saranno esperti di alto livello:

Dott. Riccardo Rizzo, ricercatore del CNR

Prof. Giuseppe Marceca, medico legale della Polizia di Stato

Dott. Francesco Lucido, responsabile dell'Osservatorio Infanzia e Adolescenza dell'ASP di Trapani

A moderare l'incontro sarà il Dott. Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP.

"L'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando il settore medico - spiega la Dott.ssa Maria D'Amico, presidente dell'AMMI Trapani - e con questa conferenza vogliamo offrire a tutti, professionisti e cittadini, gli strumenti per comprenderne appieno le implicazioni".