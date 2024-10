Mazara, consegnati i lavori per la condotta fognaria tra via Salemi e via della Ginestra 

25/10/2024 11:00:00

L'Amministrazione Comunale ha avviato interventi mirati a prevenire allagamenti attraverso il miglioramento del deflusso delle acque piovane. Con un finanziamento di circa 700mila euro erogato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, è stato consegnato il progetto per la realizzazione di una nuova condotta fognaria nelle aree di via Salemi e via della Ginestra. L'azienda incaricata per l'esecuzione dei lavori è la EDILE VNA Società Cooperativa di Raffadali, che ha ottenuto l'appalto con un ribasso del 36,82% sull'importo base. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno.

Il monitoraggio del territorio continua, soprattutto nelle zone soggette a rischio di allagamenti, a seguito dell'allerta meteo di livello giallo attualmente in vigore. Il Comune sta collaborando con le associazioni di volontariato per prevenire emergenze dovute alle condizioni climatiche.

In parallelo, prosegue la pulizia delle caditoie lungo il lungomare, gestita dalla ditta "Nuovo Autospurgo di Pavone N. & Bruno G. S.n.c.", per garantire un migliore deflusso delle acque meteoriche e prevenire allagamenti nelle aree sensibili.

Le misure adottate mirano a ridurre l'impatto degli eventi meteo avversi e a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio.