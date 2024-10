Trapani ospiterà la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime delle mafie

27/10/2024 00:40:00

Trapani si prepara a diventare il cuore della memoria e dell’impegno contro la mafia: il 21 marzo 2025 la città ospiterà la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un evento annuale di commemorazione e sensibilizzazione promosso dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico. La scelta del 21 marzo, primo giorno di primavera, è simbolica e rappresenta la volontà di rinnovare l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, facendo risplendere il ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Giunta alla sua trentesima edizione, la Giornata della Memoria e dell’Impegno è diventata una delle principali manifestazioni civiche in Italia, coinvolgendo una rete sempre più vasta di associazioni, scuole, enti locali e realtà sociali. Ogni anno, in una città diversa, viene letto un lungo elenco di nomi delle vittime, come un "rosario civile" che mantiene viva la memoria di chi ha perso la vita a causa della violenza mafiosa. La commemorazione si terrà in tutta Italia, ma sarà a Trapani che si concentreranno gli eventi principali, compresi il corteo nazionale e i seminari tematici previsti per il 21 marzo.

Le celebrazioni inizieranno giovedì 20 marzo, con momenti di raccoglimento al fianco dei familiari delle vittime innocenti delle mafie e una veglia in suffragio. Il giorno successivo, il 21 marzo, si terrà il corteo nazionale, un evento che unirà migliaia di cittadini e centinaia di organizzazioni sociali, seguiti da seminari tematici che affronteranno le sfide odierne della lotta alla mafia e alle sue infiltrazioni nei tessuti economico e politico.

Trapani, con la sua storia e cultura, rappresenta un simbolo importante di resistenza e di riscatto contro la criminalità organizzata. La Sicilia, che ha conosciuto da vicino il dramma della violenza mafiosa, mostra una vitalità civica capace di opporsi alla cultura mafiosa e di promuovere un cambiamento concreto. In vista della manifestazione, il percorso di sensibilizzazione e di mobilitazione si intensificherà a partire da novembre 2024, con eventi di avvicinamento che culmineranno nella giornata del 21 marzo 2025.

Questo evento sarà un’occasione per sostenere le istanze di giustizia e verità dei familiari delle vittime, e per sollecitare un’attenzione rinnovata verso le stragi e gli episodi di violenza che ancora oggi attendono piena chiarezza. Insieme alle associazioni e alla cittadinanza attiva, la Giornata della Memoria e dell’Impegno vuole essere un momento di riflessione collettiva e di impegno per la costruzione di una cultura basata sul diritto e sulla Costituzione, opponendosi alla cultura della sopraffazione e del privilegio.

In questo modo, Trapani si prepara ad accogliere e abbracciare i familiari delle vittime innocenti delle mafie, dando voce a una comunità che lotta quotidianamente per un futuro di giustizia e legalità. La Giornata della Memoria e dell’Impegno è un'occasione per tutta l’Italia di rinnovare l’impegno verso un cambiamento che parte dal ricordo e si traduce in azione concreta, per un paese libero dalle mafie e dalla corruzione.