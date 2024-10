I "big" di Forza Italia in Sicilia. Dall'immigrazione alla giustizia, di cosa hanno parlato

27/10/2024 06:00:00

Si è aperta ieri a Santa Flavia la convention di Forza Italia, un incontro di due giorni che ha riunito le principali figure del partito, tra cui il segretario nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accolto dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Schifani ha espresso il proprio sostegno a Tajani, ringraziandolo per il “coraggio, la sapienza e l'equilibrio” dimostrati in questi tempi difficili, e ha sottolineato il forte legame che li unisce da anni di battaglie politiche condivise.

Tajani: “Rilanciare Forza Italia, Comune per Comune”

Nel suo intervento, Tajani ha parlato della necessità di rafforzare Forza Italia in tutta Italia, partendo dall’esempio della Sicilia. “Siamo in una fase di cambiamento: ora dobbiamo imparare a risolvere i problemi senza poter contare su un unico leader, come facevamo con Berlusconi. Dobbiamo diffondere il nostro messaggio Comune per Comune”, ha dichiarato il segretario nazionale. Tajani si è anche espresso a favore dell’elezione diretta dei presidenti delle Province, sia in Sicilia che nel resto d’Italia.

Immigrazione e Ius Italiae

Durante uno dei panel della convention, Tajani ha affrontato il tema dell’immigrazione e dello Ius Italiae, sottolineando l'importanza dell'integrazione attraverso la scuola. “La cittadinanza è una cosa seria. Chi vuole diventare cittadino italiano deve conoscere la nostra lingua, la storia e la Costituzione. Questo permette ai giovani di crescere come cittadini, indipendentemente dal colore della pelle”, ha affermato. Ha inoltre ribadito la necessità di regolamentare l’immigrazione con il decreto flussi, per consentire accordi diretti tra datori di lavoro italiani e i Paesi d'origine dei lavoratori.

Schifani e i risultati di Forza Italia in Sicilia

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha elogiato Forza Italia come “un pilastro fondamentale nella politica italiana” e ha attribuito a Tajani il merito di aver raggiunto importanti obiettivi. Anche la ministra delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, ha lodato il lavoro del partito in Sicilia, ricordando come Forza Italia abbia ottenuto il 23% alle ultime elezioni europee grazie alla capacità di ascoltare e rispondere alle esigenze del territorio.

Giovani e futuro: le parole di Stefano Benigno

Stefano Benigno, segretario nazionale dei giovani azzurri, ha parlato delle iniziative del governo per favorire l’occupazione giovanile e incentivare i giovani a rimanere in Italia. “Abbiamo eliminato il test d'ingresso a medicina e rinnovato il mutuo agevolato per le giovani coppie, cercando di offrire strumenti concreti per costruire un futuro nel nostro Paese”, ha dichiarato Benigno.

Insularità e termovalorizzatori

Il deputato Tommaso Calderone ha affrontato il tema dell'insularità, annunciando una proposta di legge per compensare gli svantaggi geografici della Sicilia. “Questa legge mira a eliminare gli svantaggi dell’insularità e ha ottenuto il consenso di tutti i partiti di maggioranza”, ha spiegato Calderone. Il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, ha invece risposto sul tema dei termovalorizzatori, affermando che Schifani ha “tutti i poteri per realizzarli rapidamente in Sicilia”.

Giustizia e legalità: i contributi di Tajani, Chinnici e Dalla Chiesa

La giustizia è stata un altro tema chiave della convention. Moderato dal giornalista Paolo Liguori, il panel ha visto l’intervento di Tajani, che ha ribadito l’impegno di Forza Italia per una “giustizia giusta” e contro la politicizzazione della magistratura. Caterina Chinnici ha parlato dell’orgoglio siciliano nella lotta contro la mafia, mentre Rita Dalla Chiesa ha sottolineato l’importanza della cultura come strumento per diffondere la legalità.