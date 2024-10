La EnoDoro Marsala Volley torna sconfitta 3-2 da Bisceglie: un punto che muove la classifica

27/10/2024 13:30:00

Torna sconfitta la EnoDoro Marsala Volley dall’anticipo in terra pugliese contro la Star Volley Bisceglie valida per la terza giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D. Un 3-2 per le locali che hanno ottenuto in rimonta una vittoria che sembrava invece ad appannaggio delle lilibetane di Coach Luca D’Amico, almeno fino alla fine del terzo parziale che vedeva avanti Varaldo e compagne per 1-2. La EnoDoro Marsala Volley scenderà in campo, sul doppio nove X nove, con Grippo al palleggio e Varaldo opposto, Pozzoni e Meniconi di banda, Caserta e Cecchini al centro, Oggioni libero. Pronti, via e sarà Bisceglie a raccogliere i primi frutti della giornata, partendo bene ed assestando un 8-3 a proprio favore con l’ex Jessica Panucci subito incisiva. Le cinque lunghezze di vantaggio verranno mantenute per tutto il primo set con le padroni di casa che lo chiuderanno a proprio favore 25/20. Il secondo parziale vedrà un’inversione di marcia da parte delle ragazze di D’Amico che condurranno largamente nel punteggio con strappi decisi portandosi prima su 8/2, poi sul 16/7 e sul 21/13 per infine pareggiare il conto dei set grazie al 17/25 finale. Terzo set dai due volti per la EnoDoro Marsala Volley che inizierà bene portandosi sul 3/8 a proprio favore per poi vedersi raggiungere e superare sul 19/16 dalle pugliesi. Ma una reazione decisa porterà Marsala a raggiungere e poi superare le avversarie chiudendo il parziale a proprio favore 20/25. Il quarto set sembrerà la fotocopia del terzo con le padroni di casa portarsi in vantaggio fino al 15/20 e con le ospiti a recuperare fino al 21/21, ma stavolta le locali saranno più lucide e determinate, tanto da aggiudicarsi il quarto 25/23. Nel quinto set, la EnoDoro Marsala Volley non riuscirà mai ad impensierire il Bisceglie cogliendo così l’unico punto possibile da questa difficile trasferta in terra pugliese che servirà comunque a muovere la propria classifica.

Tabellino: Star Volley Bisceglie - Enodoro Marsala Volley 3-2 (25/20 – 17/25 – 20/25 – 25/23 – 15/7)

Star Volley Bisceglie: Viola 5, Panucci 16, Cometti 15, Galazzo 2, Civardi 15, Adubea 14, Luzzi (L), Minervini (L2), Ba Gidere 2, Del Federico ne, Colucci ne, Solarino ne, Losciale ne. Coach: Marco Breviglieri; Secondo: Francesco Marzocca.

Enodoro Marsala Volley: Grippo 4, Pozzoni 18, Cecchini 9, Varaldo 13, Meniconi 9, Caserta 9, Oggioni (L), Zingoni 3, Carpio 0, Bondavalli 0, Guastella ne, Lo Gerfo ne (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 10/11, Bisceglie 4/10 - Muri punto: Marsala 3, Bisceglie 8 – Ricezione: Marsala 53%, Bisceglie 49% - Attacco: Marsala 29%, Bisceglie 38%.

Arbitri: Sig. Marcello Rutigliano e Sig. Maurizio Martini.